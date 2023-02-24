''Мы не сможем жить в оккупированной Украине'': Порошенко поблагодарил всех, кто помогает фронту

Девять лет войны и особенно год полномасштабного вторжения изменили смысл жизни каждого украинца. Сегодня все понимают: приоритет номер один – это поддержка ВСУ.

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Об этом в эфире телемарафона "Год героев" на телеканале "Прямой" заявил находящийся в Донецкой области Петр Порошенко.

"Война сменила всех, девять лет войны. Она сменила Украину, она сменила украинцев, она изменила каждого из нас. Все, что у тебя есть, ты сегодня должен отдать Вооруженным силам. Если Украина проиграет, жизни нет. Мы не сможем жить нет в оккупированной Украине, ни за границей", – отметил Порошенко.

"После победы мы все восстановим, но сейчас мы должны поддержать армию, особенно на тех участках, где сегодня есть дыры и они не закрыты. И не важно – делают ли это отдельные волонтеры, или ты можешь организовать работу таким образом – а сегодня это работает мощная команда, в которой десятки, а может, сотни людей, которые обеспечивают то, что кроме нас никто не сделает", – объясняет пятый Президент.

"Все, что сделано – это точно значительно приближает нашу победу. Я хочу поблагодарить каждого, кто присоединяется к этим процессам, кто помогает "Делу Громад", потому что кроме наших 2 млрд еще 350 млн собрали вы вместе с "Делом Общин". Это повышает эффективность нашей помощи. Я ценю вклад каждого благотворительного фонда, я ценю вклад каждого волонтера. Сейчас нам нужно поддерживать друг друга, поддерживать воинов и еще раз подчеркиваю, сделать все, чтобы победа была как можно скорее", – объясняет Петр Порошенко.

"Все – от буржуек до "Спартанов", от "Шилдов", бронетехники до радиостанций, от "Старлинков" до кариматов и зимней формы. Казалось бы, какое влияние на оборону имеют банно-прачечные комплексы? А больше всего украинские десантники, которые сегодня приехали из-под Кременной, из-под Марьинки сюда для того, чтобы получить грузовики и бани. И они говорят – это то, что сейчас нужно", – рассказал Порошенко.

"Еще – мощные оперативно-тактические беспилотные, которые Россия не может посадить, не может защититься от них. И сочетание их с артиллерийским потенциалом каждый день приближает нас к победе", – напомнил он о БПЛА Poseidon.

"Я не знаю, когда будет победа, но для победы нужны оружие, санкции и решительность, единство украинского народа. Я горжусь тем, что я украинец. Я благодарю Бога, что была большая честь быть украинским президентом, который с 2015 по 2019 год имплементировал Армию, Язык, Веру, ЕС и НАТО. И на сегодняшний день мы вместе делаем то же самое", – резюмировал Порошенко.