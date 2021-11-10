Братья и сестры, Украинцы!

Меня довольно часто спрашивают, не является ли не напрасной борьба, которую я веду за Украинское Самостоятельное Соборное Государство с 1988 года…

Ответ краткий и однозначный: "Не напрасна!"

Да, нам, украинцам, нелегко. Чужинские и "свои" паразиты пьют нашу кровь, выжимают из нас пот, вытесняют нас с нашей украинской земли в чужие края.

Но мы, с помощью Божией, творим чудеса: остановили могущественного векового московского врага и даже отбросили его с занимаемых позиций; отстояли Независимость Государства; наполнили разграбленную "янучарами" казну; возобновили экономическое развитие; претворили в жизнь целый пласт жизненно важных для Государства реформ и т.д.

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Далее текст на языке оригинала.

Тобто, ми – Українці - не "упосліджені та недорозвинуті", як хочуть показати наші вороги. Ми – Велика Українська Нація, яка зродилась тисячі років тому, тоді – коли перша крапля червоної української крові впала на чорну українську землю в її обороні.

І, незважаючи на сучасні негаразди, на те, що сотні тисяч наших співвітчизників важка доля розкидує по світах, ми – не стали стадом рабів, ми – не безмозке і безвольне бидло. Ми – Українці - Нація Воїнів!

Тому наші діти та онуки, які вже народилися у Незалежній Україні, масово співають "Батько наш - Бандера, Україна - Мати", і тому наші молоді хлопці та дівчата масово жертвують своїм добробутом, здоров’ям і життям на Східному фронті російсько-української війни.

Тому Головнокомандувачем Збройних Сил України став бойовий Генерал Валерій Залужний, і він згуртував навколо себе команду безкомпромісних і не менш бойових Генералів та Офіцерів.

Це – надихає! Це – додає віри у майбутнє Нації та Держави!

Вірьмо у Збройні Сили України!

P.S. Одна невеличка, але дуже змістовна і показова цитата із виступу Головнокомандувача генерал-лейтенанта Валерія Залужного:

"Збройні Сили України і Український народ знаходяться у досить складному становищі. Продовжується війна. На жаль, продовжують гинути та отримувати поранення наші воїни. Війна потребує від Збройних Сил України великих моральних та фізичних сил. Ми не виключаємо можливість того, що військова агресія може поширитися. Збройні Сили України мають бути готовими відреагувати на цей тип агресії. Знову ж таки, це серйозні моральні і фізичні зусилля як для військових, так і всього народу…"

P.P.S. Чесно говорячи, років 30-20-10 тому я про такі слова Головкома і мріяти не міг…

Перемога буде за нами!