'Мы не имеем права терпеть подобные преступления': Буданов отреагировал на убийство Фарион

Языковед, общественный и политический деятель Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. Ее убийство является вызовом всему украинскому обществу, а также преступлением против основополагающих прав и свобод украинцев.

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Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он считает, что Ирину Фарион убил враг нашего государства с целью разъединить нацию.

"Сегодня Украина простилась с общественным деятелем и ученой Ириной Фарион. Холоднокровное убийство известного языковеда - вызов для всего украинского общества, преступление против основополагающих прав и свобод украинцев. Эта трагедия в очередной раз продемонстрировала: враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию", – написал Буданов в соцсетях.

Глава ГУР подчеркнул, что право на собственное мнение – это фундамент свободы, поэтому каждый, кто на него посягает, должен быть наказан.

"Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. Мы не имеем права терпеть подобные преступления и продолжаем защищать Украину как на фронте, так и внутри нашего государства", – заявил Кирилл Буданов.

Напомним, в понедельник, 22 июля, во Львове похоронили украинское языкознание, общественный и политический деятель Ирину Фарион. Сотни людей пришли отдать последнее уважение женщине, ставшей символом национального сознания для многих украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA:

Вечером в пятницу, 19 июля, во Львове неизвестный мужчина выстрелил в Ирину Фарион, предварительно из пистолета Макарова. В 23:20 она скончалась в реанимации, несмотря на усилия врачей.

По словам соседей, за Фарионом следил неизвестный мужчина. Каждый день он сидел на скамейке под ее домом.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают сразу несколько версий убийства Фарион. Среди них – ее общественная и политическая деятельность, а также личная неприязнь. Также не исключают, что убийство могло быть спланировано по заказу органов власти РФ.

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