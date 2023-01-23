''Мы делаем индивидуальную программу под каждого пациента'': как работает психологический реабилитационный центр для военных

В центре психического здоровья и реабилитации ветеранов "Лесная поляна" презентовали уникальную модель восстановления психического здоровья "Check point" для тех, кто пережил психотравмирующие события. Программа – это уникальная модель восстановления психического здоровья для тех, кто испытал влияние войны.

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Презентация прошла в центре реабилитации в Пуще-Водице с участием министра здравоохранения Виктора Ляшко и директора Миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп. Мероприятие прошло в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской ''Национальная программа психического здоровья и психосоциальной поддержки''

Именно "Лесная поляна" станет основным ресурсным центром для внедрения программы в Украине. OBOZREVATEL пообщался с директором директора центра Ксенией Возницыной о работе и обновленной программе реабилитации воинов.

– Что это за программа?

– Она основана на многолетнем успешном опыте работы нашей команды с травмами войны у ветеранов. Она аккумулирует не только наши, но и самые лучшие мировые практики. Имеет рабочее название "Check Point" или "Контрольная точка". Так нас назвал один из пациентов после лечения. Он сказал, что здесь буквально перезагрузился.

И это контрольная точка заботы о состоянии своего психического здоровья: восстановление утраченных смыслов, получение новых навыков и знаний, трансформация травматического опыта в посттравматический рост.

Это первая презентация нашего опыта. Но мы уже трудимся девять лет с нашими воинами. Это собственно квинтэссенция нашего опыта. Последние три года мы усовершенствовали нашу программу, добавили новые методики и сформировали ее в такой оформленный продукт. И сейчас мы готовы делиться ими.

– Программа "Check Point" включает в себя разные подходы?

– Мы оказываем и физическую терапию, оказываем помощь психологическую, в случае необходимости – работаем с психиатром. Также есть йога, восточные практики, акупунктура. Даже нейрофидбек-терапия – это такая компьютерная программа регуляции эмоций.

Также у нас есть программа виртуальной реальности. Когда люди одевают специальные очки для дпольнительной психологической роботы.

Важно – мы делаем индивидуальную программу для каждого пациента. Есть определенная база, базис в программе. А уже на него нанизываются дополнительные наши активности, подходящие каждому из наших пациентов.

– Ваши разработки станут частью этой программы?

– Да, реабилитационные центры откроются в других регионах. Не стоит терять время, а просто брать нашу отработанную модель и сразу внедрять.

Мы уже три года проводим обучение и тренинги по всей Украине. Мы пишем справочники, имеем много брошюр, распространяемых среди широкого круга специалистов. Теперь нас поддержал USAID, и мы можем еще больше работать активнее.

Также мы подписали с благотворительным фондом ''Superhumans'' меморандум о сотрудничестве именно оказании помощи в сфере психического здоровья как одной из составляющих реабилитации.

– Расскажите о центре психического здоровья и реабилитации ветеранов "Лесная поляна". Как он появился?

– Девять лет назад мы начинали в другом заведении. Переехали сюда четыре года тому назад. Это был госпиталь ветеранов войны ''Лесная поляна''. Мы восстановили и отремонтировали одно крыло санатория за счет министерства здравоохранения, которое оказало нам колоссальную поддержку. В 2021 году выделили 35 млн грн, за которые мы смогли в реабилитационном крыле произвести ремонт и приобрести необходимое оборудование.

Нам осталось дальше провести реновацию фасада, территории и палат, где ребята лежат. Работы еще много, но сейчас с помощью международных партнеров это будет сделать легче. Потому что сейчас война и государственный бюджет не имеют на это средств.

– Сколько человек может принимать центр?

– 200 человек в месяц и сейчас мы заполнены. Запрос у нас постоянный. В центр поступают воины из госпиталей, чтобы пройти лечение расстройств, связанных с чрезвычайным психологическим напряжением, последствиями черепно-мозговых травм (''контузиями'').

Есть два пути, как к нам поступают. Первый – это направление начальника медицинской службы воинской части на курс реабилитации. Они знают о нас и знают, что здесь дают квалифицированное лечение.

И второй вариант – – это военные госпитали, которые отправляют к нам военных на реабилитацию.

После курса процедур они снова возвращаются в госпиталь для прохождения военно-врачебной комиссии. Вторая категория пациентов проходит реабилитационный курс и возвращается в свои воинские части.

Пока мы не знаем точных цифр, но понимаем, что из-за боевых действий многие украинцы столкнутся с потерей здоровья и будут нуждаться в реабилитационной помощи.

