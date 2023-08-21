'Мы были рекрутами': уникальный украинский режиссер Любомир Левицкий снимает фильм о бойцах Третьей штурмовой бригады

Украинский режиссер Любомир Левицкий снимает документальный фильм о бойцах Третьей штурмовой бригады. Новая лента "Мы были рекрутами" рассказывает о пути рекрута с позывным "Журналист" с полигона на "решающую битву", заодно знакомя зрителей с жизнью и воинами знаменитой бригады.

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Меценатом фильма стала украинская компания FAVBET, которая системно поддерживает ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения, снабжая армию транспортными средствами, современными дронами и оборудованием. Кинокомпания FILMS DIVISION представит тизер фильма.

"Мы были рекрутами" – кино в жанре документари, объединяющего художественный рассказ и документальные кадры, многие из которых были сняты штурмовиками и разведчиками подразделения непосредственно во время выполнения боевых задач.

В центре сюжета – 19-летний юноша с позывным "Журналист", который принимает решение стать в ряды ВСУ, чтобы "ворваться в решающую битву" вместо оставаться "тем, от кого ничего не зависит".

Личная история молодого воина тесно переплетается с историей самой бригады, исследуя мотивацию сотен ребят, готовых рисковать жизнью ради свободы миллионов украинцев. Для зрителей это будет глубокое погружение в характеры настоящих воинов, их философию и за кулис реальных будней боевого подразделения, полных изнурительной подготовки, ожесточенных боев, а также искреннего юмора и безусловной веры в победу света над тьмой.

Это второй фильм Любомира Левицкого в документальном жанре, посвященный полномасштабной войне. Первым стала документальная короткометражка "Иди за мной".