'Музыка нашего единства': АТБ вместе с MEGOGO представят концерт ко Дню Независимости Украины

Ко Дню Независимости крупнейшая национальная торговая сеть Украины АТБ объединилась с медиасервисом MEGOGO и создала концерт "Музыка нашего единства".

Видео дня

Цель проекта – объединить украинцев и вдохновить силой украинской песни в самый важный день года – День Независимости Украины. Премьера состоится 24 августа в 18.00 на музыкальном канале MEGOGO LIVE.

В концерте будут звучать хиты 90-х и 2000-х. В дуэтном исполнении их споют молодые исполнители с артистами, стоявшими у истоков украинской попмузыки.

Зрителей ждут восемь композиций:

1. "Старі фотографії" (Скрябін cover) – KOLA

2. "Ти ангел" – Ірина Білик і KADNAY

3. "Ти на першому місці" – Саша Кольцова ("Крихітка") та vioria

4. "Стереосистема" (UA) – Green Grey та Мій конфлікт

5. "А тепер усе інакше" – Аква Віта і TUMAZAR

6. "Ти подобаєшся мені" – Віктор Павлік й Анна Буткевич

7. "Так мало тут тебе" – Друга Ріка та DEMCHUK

8. "Сам собі країна" (Скрябін cover) – Мішель Андраде та MOLODI

"Сегодня в Украине, пожалуй, нет более важного государственного праздника, чем День Независимости. В этом году мы отмечаем его особыми дуэтами, подчеркивая единство и поддержку. Мы имеем прекрасное музыкальное наследие 90-х и 2000-х, а тексты и мотивы избранных песен помнит большенство украинцев. Поэтому, мы решили придать им новое звучание при участии молодых артистов, конечно, это лишь часть украинских хитов, авторов которых нам удалось привлечь к съемкам в этом году. Мечтаем, чтобы Украина побеждала и фуры АТБ традиционно первыми въехали во все деоккупированные населенные пункты, возвращая украинские песни в полной громкости!", – комментирует режиссер Лирон Добровольская.

Партнером проекта стал многолетний лидер отечественной отрасли ритейла – АТБ. Как настоящий форпост продовольственной безопасности страны в непростое военное время, компания стабильно увеличивает объемы уплаченных налогов в бюджеты всех уровней и является прочным тылом для украинских защитников. Общая сумма помощи ВСУ, добровольческим формированиям, медикам, чрезвычайникам и другим превышает 500 млн грн.

За активную гражданскую позицию, патриотизм и помощь Вооруженным силам АТБ даже получила личную благодарность от Валерия Залужного.

За идею, видеопродакшн и промо отвечает команда канала MEGOGO LIVE.

Съемки проходили в начале августа в павильоне FILM.UA в Киеве. Сценой для выступлений стала необычная локация — настоящая фирменная фура, уже признанная народным символом приближения Победы. Магазины АТБ одними из первых возвращаются в освобожденные города, поэтому в концерте именно этот грузовик является местом единения артистов и одним из символов нашей несокрушимости.

Выключайте концерт и смотрите бесплатно уже 24 августа в 18:00 на музыкальном канале MEGOGO LIVE. Также видео будет доступно с переводом на жестовой язык от социальной инициативы "Дивись як чутно".