Мужчины 18-60 лет за границей смогут стать на военный учет без ТЦК и ВВК, – Верещук

Украинские военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут встать на военный учет дистанционно. Для этого не потребуется прохождение военно-врачебной комиссии и посещение Территориального центра комплектования.

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Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук. По ее словам, это обсуждали на межведомственном рабочем совещании по вопросам военного учета наших граждан за границей.

В частности, во время совещания было согласовано, что Министерство обороны в недельный срок внесет проект постановления, согласно которому находящиеся не в Украине граждане в возрасте от 18 до 60 лет смогут стать на военный учет, не посещая ТЦК и не проходя военно-врачебную комиссию.

Стать на учет за границей без визитов в ТЦК и ВВК пока разрешается только украинским гражданам от 18 до 25 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины ввело инициативу "Контракт 18-24", предусматривающую возможность добровольной службы для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в Силах обороны. Для них контракт продлится один год. Как работает этот алгоритм и как украинцы могут присоединиться к проекту, читайте здесь.

В настоящее время в Украине работает 49 рекрутинговых центров Вооруженных сил Украины, включая один онлайн-центр. По последним данным, туда уже обратилось 45 657 человек, в том числе 1 086 – только за последнюю неделю.

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