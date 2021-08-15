Мужчина от скуки исполнил трюк из сети и угодил в больницу

Пользователь сети под ником the_potato_eat решился повторить трюк с пальцем, подсмотренный в интернете, в результате чего попал в больницу. Он так старательно пытался воссоздать трюк, что порвал связки.

Своей историей он поделился на сайте Reddit. По словам парня, в интернете он увидел, как можно порвать связку на большом пальце руки в том случае, "если вы заскучали". Он признался, что прочел немало комментариев под этим трюком и не увидел сообщений, в которых говорилось о его травмоопасности.

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Именно это сподвигло его повторить трюк. Он рассказал, что ухватился остальными пальцами за свой большой палец, а затем резко дернул вниз.

"Сначала было больно, но не катастрофически, поэтому я решил попробовать еще несколько раз", – признался он. После нескольких попыток, парень резко почувствовал боль в руке и увидел, что его палец изогнулся в неестественном положении. Обследования показали, что он действительно порвал связку.

"Сейчас я печатаю одной рукой и использую голосовой набор из больницы, извините за мои орфографические ошибки", – признался the_potato_eat.

Пользователи в комментариях к посту раскритиковали мужчину.

"Хорошо, что ты не видел пост о том, как ампутировать ногу топором. Попроси заодно проверить в больнице, нет ли у тебя черепно-мозговых травм", "Надеюсь, вы не читали, как сломать себе нос", – писали в сети.

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