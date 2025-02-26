Можно ли обжаловать решение о мобилизации через ТЦК: подробное объяснение

Военнообязанные украинцы вправе обжаловать решение о мобилизации через ТЦК. Это возможно в случае, если процедура была проведена с нарушением законодательства.

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Основанием для обжалования решения о мобилизации также может быть наличие брони у мобилизованного, непригодность к службе по состоянию здоровья и некоторые другие факторы. В каких случаях и как именно гражданин может оспорить решение о мобилизации, объяснил юрист Дмитрий Франчук.

По словам юриста, гражданин может обжаловать мобилизацию в случае, если имеет бронь, которую не учли при принятии решения в ТЦК. Основаниями для обжалования могут стать также непригодность к службе по состоянию здоровья, наличие жены с инвалидностью, трое и более несовершеннолетних детей или нарушение процедуры вручения повестки и т.д.

"Если вы считаете, что решение о мобилизации принято с нарушениями, например есть основания для отсрочки или вас мобилизовали незаконно, можно подать жалобу в ТЦК и СП", – отметил Франчук.

Для этого гражданин должен обратиться в ТЦК с письменным заявлением о пересмотре решения. К заявлению следует добавить документы, подтверждающие основания для отсрочки. Это могут быть медицинские справки, документы по уходу за лицом с инвалидностью, документы об обучении и т.д. Дальше – остается дождаться письменного ответа от ТЦК.

"ТЦК может самостоятельно упразднить ошибочное решение, но часто дело приходится решать в суде", – отметил юрист.

Если ТЦК не отменил решения, у гражданина есть 6 месяцев на обжалование его в суде.

Когда дело дошло до суда, алгоритм действий военнообязанного должен быть таким:

подать административный иск в окружной административный суд (по месту нахождения ТЦК);

в иске указать, какие нормы нарушены (например, мобилизовали человека, который имеет отсрочку или не подлежит призыву);

добавить доказательства (выписка из реестра военнообязанных, медицинские справки, документы о семейном положении и т.п.);

суд может принять обеспечительные меры (приостановить действие решения на время рассмотрения дела).

Также, по словам юриста, в случае мобилизации без учета проблем со здоровьем у мобилизованного, он может попытаться обжаловать решение военно-врачебной комиссии через вышестоящую ВВК. А после отказа в изменении решения там уже следует обращаться в суд.

"Важно, что обжалование решения о мобилизации не дает автоматического права не являться в воинскую часть, пока не будет решения суда или приостановления приказа", – добавил Франчук.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин изменил правила бронирования украинцев. OBOZ.UA рассказывал, что нужно знать об изменениях военнообязанным.

Также мы рассказывали, как получить отсрочку от мобилизации и на какой срок ее дают.

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