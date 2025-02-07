Может быть внезапная встреча: астропрогноз на 7 февраля

В пятницу, 7 февраля, 9-й лунный день переходит в 10-й. Луна находится в созвездии Близнецов, а Солнце – Водолея.

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Каком образом сложится этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA спрогнозировала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня ждать больших потрясений не стоит.

"Пятница будет достаточно спокойной, умеренной. Будет много размышлений, возможно, вы начнете активно вспоминать что-нибудь из прошлого", – пообещала астролог. Но мыслями, по ее словам, все не ограничится. "Может быть внезапная встреча с человеком из прошлого или сообщение вам придет", – добавила она.

По словам Иситы Гая, сегодня прошлое каким-то образом напомнит вам о себе. "И это день благодарности, когда вы можете поблагодарить все события прошлого за все, что с вами произошло, и открыть дверь в будущее", – добавила она.

Посоветовала астролог и практику, которая в этом поможет. "Когда вы будете в пятницу выходить из дома на улицу, открывая дверь вы можете сказать: "Я открываю сейчас дверь в свою лучшую ветвь реальности. Я перехожу в лучшую ветвь реальности и я открываю дверь". И этот момент открытия двери вы словно открываете портал и все вы уже выходите в новую реальность, в ту ветвь будущего, где все складывается лучше для вас", – описала эту практику Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 7 февраля для всех знаков зодиака – день обещает одним интересные встречи, а другим предлагает финансовый успех.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

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