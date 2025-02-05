'Моя миссия – возрождать Украину после победы': певица iSKra рассказала свою историю для музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Полномасштабная война и страдания мирных украинцев стали толчком к началу музыкальной карьеры певицы Александры, более известной в Украине под псевдонимом iSKra. Ее откровенная история вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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В интервью Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, она рассказала, что в начале войны работала в аптеке. Девушка вспоминает о встрече с военным, от которой услышала о трагедиях мирных жителей и ужасах, происходивших тогда в Бахмуте. Два часа певица не могла прийти в себя после услышанного, а когда пришла в себя – решила, что должна помогать другим: делом, словом или даже песней.

Именно война заставила певицу задуматься о том, как важно поддерживать людей, ежедневно сталкивающихся со смертью, и самое важное стать опорой тем, кто потерял близких из-за этой войны. Это именно та помощь, которая способна стать началом восстановления Украины.

"Моя миссия – возрождать Украину после победы. Для себя я решила, что даже если в Киеве будет происходить что-то страшное, я не уезжаю. У меня никогда не было желания уехать из Украины. Я не из тех людей, которые видели свое будущее за границей", – признается женщина.

Смотрите историю певицы iSKra по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите свою историю на портале Музея civilvoicesmuseum.org или по номеру горячей линии 0(800) 509 001.