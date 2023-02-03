''Моя миссия – добавить улыбки'': повар, TikTok-блогер и солдат зенитно-ракетного дивизиона рассказал о буднях войны. Видео

Ярослав Гулак с позывным "Мудрый", который служит в одном из зенитно-ракетных дивизионов Вооруженных сил Украины, в своем расчете высполняет роль заряжающего. Кроме этого мужчина также готовит на передовой для своих побратимов и рассказывает об этом и о фронтовых буднях в своем блоге в TikTok.

Видео дня

До полномасштабной войны он работал на круизных лайнерах, а сейчас, в такие трудные времена, говорит военный, его миссия – добавить немного юмора и позитива. Об этом солдат рассказал проекту "Украинский свидетель" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не показываю наши чумазые хари и условия нашей жизни. Этого хватает и без меня. Моя миссия – добавить улыбки", – поделился Ярослав.

Он отметил, что даже во время войны можно найти какой-то позитив, о чем в частности свидетельствует и его блог. Повар также рассказал, что даже на фронте он пользуется ножом и вилкой, и объяснил: это забота о своем желудке и здоровье в целом. "Для меня завтрак – это главное", – говорит "Мудрый".

По словам Ярослава, он до последнего не верил, что РФ решится на полномасштабное вторжение в Украину. Сразу после нападения агрессора мужчина пришел в военкомат как повар – соответствующий разряд у него есть еще из института. Он признается, что в армию идти боялся настолько, что у него даже дрожали руки, когда заполнял бумаги.

"Я гражданский человек, мое естество отталкивает войну", – объяснил мужчина.

Однако не стоит винить человека в том, что ему страшно, подчеркнул "Мудрый", ведь никаких стандартов смелости в условиях войны не существует.

Гулак также высказался о россиянах. Военный говорит, что граждане страны-агрессора должны бояться украинцев как огня, а между РФ и Украиной после нашей победы должна быть создана серая зона протяженностью 100 километров.

"Эта нация не имеет права на существование. Я не о людях, я о самой сути: в цивилизованном мире, в мире высоких технологий, их нужно обнулить. Россияне не имеют права на существование в таком виде, в каком они есть сейчас", – считает Ярослав.

Как сообщал OBOZREVATEL, командир взвода беспилотных авиационных комплексов разведроты бригады ТрО Ивано-Франковской области Николай с позывным "Фауст" рассказал о работе подразделения аэроразведки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!