'Моя мечта': сеть тронул рисунок девочки, папа которой погиб на войне с российскими оккупантами. Фото

Из-за страна-агрессора России наше государство ежедневно теряет лучших людей, больше всего по которым будут скучать их близкие, особенно дети, у которых россияне отобрали родителей. На днях сеть растрогал рисунок маленькой украинки, папа которой погиб в бою с российскими захватчиками, которая мечтает о том, чтобы отец вернулся к ней с мамой.

Автором вирусного фото является польский фотограф Патрик Ярач, который документирует события российско-украинской войны. Снимок он опубликовал в своем Instagram шесть недель назад.

9-летняя Камила во время занятия по арт-терапии нарисовала свою самую большую мечту – на рисунке изображена она сама, ее мать и отец-защитник в виде ангела с крыльями за спиной. Семья держится за руки.

На рисунке девочка написала "Папа – герой", а рядом изобразила большое сердце с флагом Украины посередине.

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Ярач также опубликовал и фото самой Камилы.

"Во время прогулки звук самолета напугал ее, и она искала утешения в объятиях Натальи, психолога летнего лагеря для украинских детей, травмированных войной", – сказано в подписи к фотографии.

Как сообщал OBOZ.UA, сеть растрогало видео жены погибшего Героя, на котором их дочь обнимает фото отца. Владислав Заика погиб 28 февраля 2023 года во время выполнения боевого задания в районе Кременной Луганской области.

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