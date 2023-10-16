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"Моя мечта": сеть тронул рисунок девочки, папа которой погиб на войне с российскими оккупантами. Фото

София Закревская
Общество
1 минута
5,4 т.
'Моя мечта': сеть тронул рисунок девочки, папа которой погиб на войне с российскими оккупантами. Фото

Из-за страна-агрессора России наше государство ежедневно теряет лучших людей, больше всего по которым будут скучать их близкие, особенно дети, у которых россияне отобрали родителей. На днях сеть растрогал рисунок маленькой украинки, папа которой погиб в бою с российскими захватчиками, которая мечтает о том, чтобы отец вернулся к ней с мамой.

Автором вирусного фото является польский фотограф Патрик Ярач, который документирует события российско-украинской войны. Снимок он опубликовал в своем Instagram шесть недель назад.

9-летняя Камила во время занятия по арт-терапии нарисовала свою самую большую мечту – на рисунке изображена она сама, ее мать и отец-защитник в виде ангела с крыльями за спиной. Семья держится за руки.

На рисунке девочка написала "Папа – герой", а рядом изобразила большое сердце с флагом Украины посередине.

Видео дня
"Моя мечта": сеть тронул рисунок девочки, папа которой погиб на войне с российскими оккупантами. Фото

Ярач также опубликовал и фото самой Камилы.

"Во время прогулки звук самолета напугал ее, и она искала утешения в объятиях Натальи, психолога летнего лагеря для украинских детей, травмированных войной", – сказано в подписи к фотографии.

"Моя мечта": сеть тронул рисунок девочки, папа которой погиб на войне с российскими оккупантами. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, сеть растрогало видео жены погибшего Героя, на котором их дочь обнимает фото отца. Владислав Заика погиб 28 февраля 2023 года во время выполнения боевого задания в районе Кременной Луганской области.

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