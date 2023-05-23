'Мотивы Пригожина не сложно понять': в ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте и объяснили, что стоит за заявлениями ЧВК 'Вагнер'

В Бахмуте, где уже более 10 месяцев продолжаются жесткие бои, ситуация остается сложной. Однако Вооруженные силы Украины контролируют ряд построек.

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Такое заявление сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. Об этом он сказал в интервью "РБК – Украина".

"Мы держим ряд зданий. И у нас еще есть там фортификационные сооружения, окопы, опорные пункты, в том числе и в юго-западной части города. В воскресенье Силы специальных операций и пограничники публиковали видео с самого Бахмута", – сказал Череватый.

Он добавил, что мотивы заявления учредителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не сложно понять, если посмотреть предварительные анализы.

"Мы говорили, что у "вагнеровцев" очень большие потери и заканчивается личный состав, в отличие от боеприпасов. У них нет снарядного голода – у них серьезные проблемы с людьми. Пополнять нет откуда, потери огромны. Следовательно, чтобы, наверное, сохранить остатки" своего личного состава и репутации ему ничего не остается, кроме того, чтобы придумать такую специальную информационную операцию: мол, я уже победил и ухожу, а дальше пусть разбирается регулярная армия, которую он сам же критикует и говорит, что она ни на что не способна. Вот такая страна сюрреализма", – объяснил спикер.

Череватый заметил, что самое интересное в этой ситуации то, что Пригожина даже приветствовал кремлевский диктатор Путин.

"То есть он, по сути, приветствует главаря террористической группировки, которая вне всех законов Российской федерации. Это просто признак полной деградации этого государства. И тем самым он подчеркивает, что только "вагнеровцы" за последние много месяцев оказались боеспособными. Фактически, кроме них под время этого фейкового большого наступления больше никто из российских войск нормально не воевал", – добавил он.

Череватый уточнил, что в настоящее время украинские защитники контролируют небольшой плацдарм. Это необходимо для недопущения полного взятия россиянами города. И туда есть возможность доставлять боеприпасы и все, что необходимо для обороны.

При этом Силы обороны пытаются продвигаться по городу, хотя в этом направлении в ВСУ нет преимущества ни в численности личного состава, ни в технике. В течение недели украинским защитникам удалось продвигаться от 150 до 2 километров в сутки.

"Но где есть возможность, где благодаря своей собранности, правильному тактическому построению, использованию комбинированного западного и советского оружия мы проводим контратаки и двигаемся. в рамках успешной оборонной операции на Бахмутском направлении, потому что мы достигли главных целей, мы не дали им прорваться, поломать наши боевые порядки, уничтожить нашу воюющую группировку, окружить ее, и кроме того, мы нанесли им колоссальные потери", – резюмировал представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что ВСУ взяли Бахмут в полуокружение. Контроль над господствующими высотами позволяет эффективно уничтожать находящихся в городе россиян. По ее словам, оккупанты вынуждены обороняться.

В то же время главарь "Вагнера" Пригожин 20 мая заявил о якобы полной оккупации Бахмута, впоследствии об этом заявили в российском минобороны. В украинском Минобороны заявление Пригожина опровергли, заявив, что украинские воины продолжают удерживать часть территории на юго-западе города.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о Бахмуте, отметил, что "не думает", что заявления оккупантов соответствуют действительности. Также он подчеркнул, что Россия стерла город с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны отметили, что "захват" кварталов Бахмута не дает армии РФ стратегического преимущества, Пригожин может вводить в заблуждение".