Мигрантская тема сейчас приобрела особую актуальность, но ее все же следует рассматривать как прикрытие других, куда более прикладных и амбициозных планов Кремля. Нам видится, что программой минимум для Путина должно стать настолько негативное отношение Запада к Беларуси, что когда произойдет юридическое поглощение республики, примерно через полгода, то ни у кого не возникнет даже доли сочувствия, а соседи будут плеваться от нее настолько, что Путин может сказать, мол, вот я и навел порядок. По крайней мере, у Беларуси не останется ни единого адвоката, который мог бы поднять за нее голос. И в общем, с этой задачей Путин легко справится, поскольку правитель Беларуси – его холуй, а формальная оппозиция в лице Тихановской – полностью под его управлением.

Уж что-что, а создавать имитацию оппозиции в Москве умеют. Достаточно посмотреть на портреты записных "оппозиционеров" с тридцатилетним стажем – Жириновского и Зюганова, чтобы все встало на место. Но и полусистемная или не системная оппозиция вся перевербована и заагентурена. Кто-то может вспомнить такую себе партию "Яблоко" и ее главу – Явлинского, которые собой заняли нишу "несистемщиков", ну а потом был Лёша Навальный, которого сейчас убрали в тень и он находится где-то на лагере, и по его словам, содержится в двойной изоляции или "тюрьме в тюрьме". Единственное, что может соответствовать такому определению это – карцер. Но если бы он был в карцере, то никакие адвокаты не смогли бы передавать его слова.

Видео дня

В данном случае, не будем комментировать то, где на самом деле он находится, но лишь напомним о том, что Юлия Владимировна у нас тоже была в застенках и потом даже на инвалидной коляске, а потом – вон оно как все сложилось. Теперь она живее всех живых и превратилась в эльфийку.

Здесь же просто надо понимать, что если с Путиным что-то случится и возникнет борьба за власть, то страдалец и сиделец Навальный станет невероятно ценным активом, который будет приемлем для Запада. Все же помнят, как мадам Меркель обещала прислать Путину килограмм харакири за Навального, но потом как-то сникла, а перед дембелем даже не вспомнила о том, как в палате больницы Шарите рвала на себе исподнее, обещая стоять за Лёшу стеной. Вот такая оппозиция.

Ну а в Беларуси все было сделано загодя и тщательно и теперь, после формализации аншлюса, просто не останется никого, кому бы Беларусь была интересной. Надо заметить, что за несколько месяцев упорной работы, Лукашенко близок к тому, чтобы выполнить эту программу-минимум – досрочно. Но наверняка у Путина имеется и программа-максимум. В чем ее суть пока сложно сказать, но очевидно, что заполучив Беларусь, Москва получила возможность реализовывать любой из нескольких оперативных планов, которые безусловно уже разработаны, утверждены и ждут лишь соответствующей директивы, вводящей тот или иной план в действие.

Известно, что руководство США считает, что наиболее вероятным планом, который может осуществить Путин, это – вторжение в Украину. Это – реалистичный сценарий, поскольку Украина уже стала объектом агрессии Москвы и потому это первое, что приходит в голову. Тем более, что в 2015 году часть такого оперативного плана была добыта и вывезена в США. Поэтому само наличие таких намерений – бесспорно, но во всем этом есть и то, что работает контра этого сценария. Дело в том, что Украина уже не та, что была в 2014 году, в самых разных аспектах, но главное, она уже переступила психологический барьер, когда большая часть населения страны не допускала возможность войны с РФ.

Часть 2.

Теперь же эта возможность не просто допускается, а она бесспорна, и для активной части населения уже не нужно никаких стимулов или триггеров, чтобы в случае необходимости взять в руки оружие и уничтожать российского агрессора со всей той основательностью, которой славится наша нация. Мало того, за годы войны у нас сформировалась огромная прослойка общества, которая умеет и главное – хочет воевать с россиянами, поскольку многие имеют незакрытые личные счета с агрессором и эту мотивацию уже никуда не денешь.

Более того, очень многие не просто теоретически готовы двухсотить россиян, а уже имеют на своем счету хотя бы одного "мышыбрата", которому он выписал билет на концерт Кобзона, и случись чего, готов увеличить этот счет до бесконечности. А еще у нас имеется тоже серьезная прослойка общества, которая точно не станет паниковать в таких раскладах и знает, что лично ему надо делать в этом случае.

То есть, Москва утратила эффект стратегической внезапности и если в 2014 году был период растерянности, даже многие военные ждали приказа на открытие огня, когда ситуация уже явно была такой, что это надо делать немедленно, то теперь этого уже не будет по определению. Теперь уже никто на эти грабли не наступит.

Но не стоит забывать и то, что таких планов у Кремля – несколько, и в таком случае, в прицеле будут Балтия и Польша. При всем том, что они сейчас накачивают свои мускулы и принимают военные контингенты из стран – партнеров по НАТО, у них как раз и есть тот комплекс "2014", от которого мы избавились. Как бы там ни было, они уже слишком долго живут под зонтиком НАТО и уверены в том, что одно только их членство в Альянсе остудит пыл Путина. Это мы делаем такой вывод на основании регулярного мониторинга польской и литовской прессы, где явно или скрыто, но эта мысль присутствует постоянно. И в общем, это – обоснованные надежды и мысли, но фокус-то в том, что побочный эффект от них – та самая неготовность немедленно вступить в драку с оккупантом.

Все равно, для перехода в режим драки нужно перешагнуть психологический барьер. И вот на этом как раз и базируется эффект внезапности. Противники видят друг друга и знают, что стоит перед ними, но до последнего момента обороняющаяся сторона старается думать, что до войны дело не дойдет. И в этом плане указанные страны пока уязвимы, особенно, страны Балтии. Думаю, что в российском генштабе это тоже понимают, как понимают и то, что Германия и Франция вряд ли реально полезут в бой с ними. В общем, полная сдача Беларуси как раз и вносит элемент неопределенности в то, какая там программа – максимум. Этими рассуждениями мы никого не успокаиваем, а наоборот – подчеркиваем серьезность ситуации.

По крайней мере, на встрече в Брюсселе 30 октября официальные представители США высказали представителям 30 стран-участниц НАТО свои соображения о том, что РФ делает под прикрытием мигрантской атаки. Карен Донфрид, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии, проинформировала коллег о результатах поездки правительственной делегации в Москву и заявила о том, что та представляет реальную угрозу развязывания крупного военного конфликта в Европе и скорее всего, это может вылиться во вторжение в Украину. Дословно она сказала следующее.

"Модели поведения России отличаются от того, что мы видели раньше. До сих пор неясно, предназначено ли это наращивание военной мощи для того, чтобы привести к вторжению в Украину, или это просто еще одни учения".

Тем временем, после только что окончившихся широкомасштабных учений Запад-21, Москва и Минск начали новые учения на территории Беларуси. В небе республики постоянно барражируют российские стратегические бомбардировщики, которые демонстративно летают в районе польской границы, а на Гожском полигоне в Гродненской области, расположенном в 20 км от границы с Польшей и в 50 км от пропускного пункта "Кузница", где происходят попытки массового прорыва границы, высадились подразделения российских и белорусских десантников, после чего они отработали упражнения по захвату и удержанию плацдармов и уничтожение сил противника. Правда, при этом были уничтожены два российских парашютиста, которые сошлись в воздухе куполами, но как водится – бабы еще нарожают.

В общем, за ситуацией надо следить очень внимательно и если кто не понял, американские корабли вошли в Черное море отнюдь не бычков ловить, а именно по этой самой причине. В общем, сохраняем спокойствие и как это принято с дальних времен – делаем ПХД, который начинается с чистки и смазки всего того, что должно быть почищено и смазано. Так победим!