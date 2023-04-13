13 апреля Польша отмечает День памяти жертв Катыни. Собственно, расстрелы продолжались не один день и происходили одновременно в разных местах.

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Відбувалися відповідно до постанови політбюро ЦК ВКП(б) від 5 березня 1940 року. Долю приречених вирішувала особлива трійка НКВС. Офіційно вважається, що всього в Катині під Смоленськом, Харкові, Калініні та в'язницях Західної України і Західної Білорусі у квітні-травні 1940 року було розстріляно 21857 польських військовополонених. Серед них були не лише кадрові офіцери, а й прикликані до війська науковці, митці, інженери, студенти.

Згодом, за іншим таємним документом – наказом №001365 від 26 жовтня 1940 року причетні до масового вбивства були нагороджені за виконання особливо важливого завдання.

Тривалий час Москва брехала на весь світ, звинувачуючи в трагедії нацистів. Лише через півстоліття, в 1990, СРСР визнав свою відповідальність за цей злочин. Визнав, бо хотілося їсти, а тому доводилося дурити світ і самих себе гласністю та перебудовою – згадаймо той рік, що передував колапсу "імперії зла".

Утім, це визнання не завадило представникові Росії відкидати звинувачення, коли Європейський суд з прав людини розглядав позови проти РФ, подані громадянами Польщі в 2007 та 2009 роках.

А в 2010 сталася нова трагедія, чергову річницю якої ми згадували днями – авіакатастрофа під Смоленськом, у якій загинули президент Польщі та члени офіційної делегації, що летіла ушанувати пам'ять жертв Катині.

І що ж серійний убивця Росія? Знову вибачиться через півстоліття? Вибачиться через півстоліття за сьогоднішні злочини проти України та українців?

Краще не треба. Краще, щоб не було кому вибачатися.