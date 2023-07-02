'Москва' и Змеиный – лишь начало: Зеленский, Залужный и Наев поздравили воинов трех стихий с Днем ВМС ВСУ

2 июля отмечается День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Этот праздник с 2015 года празднуют в первое воскресенье июля.

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Президент Владимир Зеленский, командующий ВМС Алексей Неижпапа, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев поздравили воинов украинского флота. В частности, Неижпапа заверил, что уничтожение российского ракетного крейсера "Москва" и операция на Змеином – только начало освобождения родной земли, сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

"ВМС Украины постоянно демонстрируют силу и профессионализм, способность выполнять задачи в любых условиях", – заявил он.

По словам Неижпапы, экипажи украинских кораблей вместе с воинами морской пехоты, авиации и других подразделений бесстрашно защищают Украину на одном из важнейших участков обороны – в Черноморском регионе и на юге.

"Вы воины трех стихий, мужественно стоите на страже нашего государства, проводите успешные операции на море, на суше и в воздухе. Ваша Верность, Мужество, Сила является залогом нашей победы", – обратился командующий ВМС к защитникам.

Неижпапа напомнил, что 105 лет назад на кораблях Черноморского флота и в Севастопольской крепости торжественно были подняты украинские флаги и Военно-морской флаг Украинского государства. Это доказывает, что флоту Украины и нашему государству далеко не 30 лет.

"Мы помним и преклоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь защищая нашу Родину. Их самопожертвование навсегда останутся в наших сердцах. Вечная память Героям Украины! Готовность к борьбе, высокая профессиональная подготовка, дух патриотизма, единство и решительность перед лицом врага вдохновляют весь мир! Я горжусь вами! Вы непобедимые герои, которые несут дух свободы и независимости", – заявил командующий.

Президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обнародовал серию фото, на которых запечатлены моменты работы военных ВМС на передовой.

"Слава Военно-морским силам Вооруженных сил Украины! Гордимся! Усиливаем! Побеждаем!" – отметил глава государства.

В свою очередь Залужный опубликовал видео ко Дню ВМС, в котором говорится: "Пусть всегда на море будет штиль. А если пробьет сигнал тревоги, моряки пойдут против волн и поднимут флаг победы".

А командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в День ВМС заявил, что Украина была, есть и будет морским государством.

"Мы восхищаемся героизмом морских пехотинцев – защитников Мариуполя, гордимся отвагой пилотов морской авиации, которые наносили поражение противнику, освобождая остров Змеиный, вдохновляемся мастерством береговых ракетчиков, умело уничтожающих корабельный состав врага", – отметил он.

Наев добавил, что благодаря умению воинов ВМС ВСУ воевать Одесса, Николаев, Херсон и другие города юга остаются под украинскими флагами.

"Спасибо за мужество и самопожертвование, которые вы демонстрируете в боях с российским агрессором. Слава Военно-морским силам! Слава Украине! Вместе победим!" – говорится в сообщении командующего в официальном Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Неижпапа рассказал, что с начала полномасштабного вторжения украинские воины уничтожили 18 кораблей и катеров врага. Для ликвидации этих целей в Черном море защитники использовали разные методы и оружие.