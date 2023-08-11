Мошенник создал 'клона' канала 'Николаевский Ванек' и украл 3 млн грн украинцев: его догнала расплата. Фото и видео

Житель Кривого Рога создал "клона" популярного Telegram-канала "Николаевский Ванек" и украл у украинцев 3 млн гривен. Мужчина копировал сообщение о сборе на ВСУ, однако менял реквизиты на свои банковские счета.

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За это 23-летнему мошеннику грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Мужчина наживался на неравнодушных гражданах, присылавших деньги в поддержку украинских военных.

"Ты не ты, когда тебе 23 и имеешь страшную жажду денег, но не имеешь желания зарабатывать их честно.

Три миллиона гривен украл у украинцев житель Кривого Рога, создав фейковый ТГ-канал, полностью копируя один из самых известных николаевских каналов с национальным именем", – написал Шайхет.

Мошенник копировал сообщения о сборе средств на поддержку Вооруженных сил Украины с оригинального аккаунта, изменял реквизиты банковской карты или ссылку на "банк сбора" на собственные банковские счета и публиковал это на своем фейковом канале.

Полученные средства злоумышленник тратил на виртуальные азартные игры, посещение ресторанов и другие личные нужды.

Полиции удалось установить более сотни человек, осуществивших перевод средств на карточку злоумышленника, считая, что это пожертвования в поддержку Вооруженных сил Украины.

Мошенник записал видео, в котором просил прощения у украинцев, на которых в течение длительного периода он наживался. Мужчина заявил, что "больше такого не повторится". На что начальник полиции Николаевщины ответил, что "Уголовный кодекс не прощает".

"Насобирал так насобирал донатов – теперь фигурант может получить до восьми лет лишения свободы. Расследование по ч. 3 ст. 190 УК Украины "Мошенничество" продолжается", – заявил Шайхет.

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" поблагодарили правоохранителей, участвовавших в разоблачении преступления.

"Спасибо полиции за отработку! Люди, которые пытаются зарабатывать на имени, которое само на себе не зарабатывает, – редкие пид*р*. Поэтому сядут… сядут надолго", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали очередной способ выманивать деньги у украинцев. Под предлогом начисления выплаты от ООН они узнают у людей реквизиты их банковских карт, а затем похищают оттуда средства. Жительница Тернополя так потеряла 100 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области мошенник выманил у украинки почти 20 тыс. грн. Для этого он позвонил ей с неизвестного номера, представился банковским работником и попросил подтвердить якобы проводимую операцию.

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