Мощный антициклон Gaya принесет в Украину похолодание, дожди и ветер. Карта

Погода в Украине в четверг, 2 сентября, будет дождливой почти во всех областях. Ее обусловит мощный антициклон Gaya.

Об этом сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook. Также в стране ощутимо похолодает и усилится ветер (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

"Холодный атмосферный фронт продолжит продвигаться по Украине и достигнет юго-восточных областей, куда принесет осадки и снижение температуры. В то же время с запада начнет распространять свое влияние мощный антициклон Gaya", – сказано в сообщении.

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Дожди ожидаются в северных, центральных, восточных и южных областях. Исключением станут только западные регионы. На западе порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 15 тепла, днем +14… +22.

В Киеве в четверг тоже дождливо, ночью от 12 до 14 тепла, а днем максимально +18.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области пронесся ураган, который повалил множество деревьев и эклектроопор.