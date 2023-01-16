Две головы курицы на оркостанском гербе это вовсе не Европа и Азия, как принято считать, а [недо]государственное и НЕ[недо]государственное, то есть "гос" и "НЕгос".

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Внезапное и резкое как бы "реабилитационное" военное повышение всех пригожинских врагов директором мордора произошло в сочетании с указанием кремля своей пропаганде больше хвалить официальную армию, чем вагнеровцев. Это означает некий перелом (пусть и с мелкими отступлениями) во всё той же вечной борьбе государства со всем негосударственным, включая даже созданную кремлём же "негос" военную мафию.

Но взглянем на происходящее шире.

Традиционно на оркостанских просторах что-то делает, как правило, именно "негос", а всяческое "гос" просто хищнически пожинает плоды — за крышевание. Это финансово-функциональное размежевание должно в самое ближайшее время "сильно усилиться", причём не только в военной сфере. Ведь ещё пока только-только начавшееся предстоящее снижение в разы нефтегазовых госдоходов при сверхнегативном влиянии на госдоходы же экономических санкций Запада повлечёт мощнейшее обнищание мордорского госбюджета, что, в свою очередь, неизбежно увеличит требуемые надои государству со всяческого бизнеса, которому и так от аналогичных санкций не очень там сладко.

А ведь наряду с этим разрастающимся противоречием происходит не меньшее усиление противоречий и внутри самого мордорского государства:

во-первых, по линии ожидаемого взвинчивания противостояния центру со стороны всевозможных провинций, включая, например, чеченскую или самодостаточную татарскую;

во-вторых же, по линиям кремль — армия или армия — спецслужбы.

Словом, очень многое честно обещает трещать по швам: война всё, что долго копилось, ускорила и выплеснула. Мучительная для всех агония "второй армии мира" — просто так без последствий всё прочее не оставит.

Так что кажущийся внезапным конфликт пуйла со ставшим для него опасным пригожиным — это лишь маленький фрагмент противоречия гораздо большего. Ибо война выступила мощнейшим триггером, с которого началось великое и всеобщее всероссийское разложение: чисто по Гегелю — количество накопленного говна торжественно и величаво переходит в качество смрада и гниения, да такого, что уже начинает унюхивать весь мир.

Рушатся основы, рушатся "скрепы", процесс пошёл, а мы лишь наблюдаем во всяких неожиданных местах начало глобального схода говнолавины.

Таким образом, зрячие видят и ушастые слышат: развал мордора намечен на ближайшее время, причём совершенно независимо от [не]желания коллективного Запада. Поступь Истории свершается, и, чем попадать ей под ноги, к новым реалиям надо весьма срочноватенько подготовиться.

В этих условиях деление оркостана на оккупационные зоны становится не эфемерной блажью, а естественной необходимостью для выживания человечества в принципиально новых условиях, иначе смердящее гниение остатков ядерной, стасорокамиллионной, зомбированной рф его может уничтожить.

Украина среди спасателей-оккупантов оказаться, видимо, не сможет: свою великую миссию спасения она выполняет сейчас, заслоняя мир от мордора своими телами, а после ей будет не до того: предстоит самой — со всеобщей помощью — отстраиваться и обновляться.

Стало быть, после восстановления исторической справедливости в отношении, например, Японии и Финляндии, после того, как оркостанский юго-восток вынужден будет принять на управленческое освоение Китай, остальную территорию мордора придётся взять на себя, в первую очередь, разумеется, US и UK. Больше просто некому всё это доверить, да никто с такой махиной и не справится. Разве что страны Балтии помогут с северо-западом европейской части, а Польша — с её юго-западом. Ну а бОльшую (то есть некитайскую) часть мордорской Азии (и в нагрузку москву) вынуждены будут осваивать американцы (кто же ещё? Есть претенденты?), а всё, что останется от оркостана в Европе (включая петинград), — британцы (больше опять же некому).

И поскольку всё это надо оформить ещё ДО зловонного и опаснейшего разложения мордора, стоит поторопиться, чтобы Украина успела победить россию ДО того момента, который станет точкой бифуркации. То есть следует не тянуть с поставками Украине оружия, а быстренько их оперативненько ускорить. Пока не завоняло. Потому что уже начинает. Первые петухи (путин/пригожин) уже прокукарекали.