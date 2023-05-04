Могут ли задержать за уклонение от мобилизации или учета во время военного положения в Украине: разъяснение

За уклонение от мобилизации или воинского учета в Украине предусмотрена ответственность. Военнослужащие не могут задерживать военнообязанного, однако такое право, согласно закону, имеют полицейские.

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Об этом "РБК-Украина" рассказал адвокат Станислав Полевой. По его словам, правоохранители совершают административное задержание, то есть не более чем на три часа.

"Национальная полиция по обращению районных (городских) ТЦК или органов СБУ осуществляет административное задержание (сроком не более чем на 3 часа) и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – пояснил юрист.

В свою очередь начальник Печерского ТЦК и СП Киева полковник Сергей Калугин рассказал "Укринформу", что уклонение от повестки для сверки военно-учетных данных подразумевает административную ответственность.

Но если военнообязанный прошел сверку военно-учетных данных, ВЛК, получил мобилизационное распоряжение и уклонился от отправки в ряды Вооруженных сил Украины в воинскую часть, наступает уже уголовная ответственность.

"Наказание наступает в зависимости от совершенного правонарушения. В случае если потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, то требования к нему могут быть доказаны в присутствии свидетелей", – добавил глава ТЦК.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине выдают несколько видов повесток. Не все они обязывают немедленно отправляться на передовую.

– Появилось дополнительное основание для демобилизации военных в Украине. Теперь уволиться с военной службы можно по семейным обстоятельствам.

– 2 мая депутаты Верховной Рады большинство голосов поддержали продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней – с 20 мая до 18 августа.