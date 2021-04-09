Могут ли облегчить COVID-19 витамины С, D и цинк: врач объяснил нюансы

Биологически активные добавки (БАДы) не являются лекарственными средствами, а информация о том, что они могут облегчить или предупредить коронавирусную инфекцию COVID-19 не имеет достоверного научного основания. В то же время витамины C, D и цинк стали популярными в Украине.

Кандидат медицинских наук, соучредитель Ассоциации ответственных производителей БАДов и основатель фармацевтической компании "Омнифарма" Олег Курченко рассказал, есть ли данные относительно эффективности БАДов, помогут ли они пережить пандемию COVID-19 и откуда в организме человека берется дефицит витаминов C, D и цинка.

– Скажите, пожалуйста, доказано ли, что витаминами D, С и цинком можно лечить коронавирус?

– Все эти вещества являются частью нашего питания, это – нутриенты, они не являются лекарствами. Поэтому абсолютно правильная точка зрения, что ни витамином D, ни цинком, ни витамином С или чем-то подобным нельзя лечить COVID-19. И кто это утверждает, тот утверждает ложь.

Читая современные блоги и статьи, я вижу, что на эту тему высказывается кто угодно: физики, математики и, в частности, врачи, но те, которые не имеют достаточного научного основания для того, чтобы утверждать что-то или что-то отрицать.

С другой стороны, есть колоссальная цитата известного советского витаминолога, академика Энгельгарта: "Витамины проявляют себя не своим присутствием, а своим отсутствием".

– То есть проблема в том, что мы имеем дефицит этих веществ?

– Мы как биологические организмы чувствуем проблемы, когда у нас есть недостаток чего-то. Да, проблема в дефиците, который наблюдается у большинства нашего населения. Поэтому если мы, принимая в частности диетические добавки, в которых содержатся витамин D, цинк, витамин С, будем делать профилактику дефицита, мы тем самым улучшим состояние своей иммунной, эндокринной системы и любых других биологических, физиологических процессов в нашем организме, а значит – сопротивляемости организма к нехорошим факторам внешней среды.

– Откуда берется недостаток в организме таких важных элементов?

– Смотрите, есть всего две фундаментальные причины. Причина первая очень смешная. Наши предки, наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки передвигались пешком, поднимали вес, делали много физических упражнений, потому что не было общественного транспорта, не было достаточно лифтов, не было достаточно автомобилей. То есть они вынуждены были самостоятельно делать всю ту работу, которую мы сегодня доверяем машинам.

Поэтому средняя калорийность питания, которая была у человека 50 или 100 лет назад, составляла для женщин 3-3,5 тысячи калорий в день, для мужчин – 4-4,5 тысячи калорий в день. Это было так, потому что они физически тратили энергию, им нужно было это компенсировать. Сегодня человек тратит до 2,5 тысячи килокалорий в день. Для того, чтобы обеспечить эту потребность, он принимает пищи соответственно в два раза меньше. Употребляя пищи в два раза меньше, он получает в два раза меньше микронутриентов просто потому, что общий объем веществ является меньшим.

Вторая причина. 50-100 лет назад людей в мире было четыре миллиарда, три миллиарда, когда-то пять миллиардов. Сейчас мы имеем семь миллиардов, которых надо кормить. Для того, чтобы прокормить этих людей, нужно внедрять массовые технологии выращивания сельскохозяйственных культур, животных. И это все значительно ускоряет природные процессы созревания того, чем мы питаемся. Это известный факт: если мы сравниваем, сколько полезных веществ есть в том же яблоке, которое называется дичкой и проростает себе естественным путем, и в яблоке, которое является культивируемым согласно всем технологическим процессам настоящего, то сегодняшнее яблоко беднее на порядок по сравнению с той дичкой, которую употребляли наши предки. Тогда этих технологий не было. Это вторая причина.

– То есть наш рацион, то, что мы употребляем, кроме того, что его меньше в два раза, он еще и искусственно обедненный на эти полезные вещества?

– Именно так. Поэтому логично и то, что является с точки зрения опытного специалиста-медика абсолютно правильным, – это сходить в лабораторию, проверить, есть ли у тебя лично недостаточность того или иного элемента. Скажем, анализ на витамин Д, очень распространенный дефицит у украинцев, делают почти в каждой лаборатории в Украине.

– Многие жалуются, что анализ дорого стоит, около тысячи гривен.

– Несколько сотен гривен, не тысячи, но это также дорого. Поэтому есть другая позиция. Она заключается в том, что согласно исследованиям украинских ученых 9 из 10 человек в Украине имеют дефицит витамина D с осени до весны включительно. Поэтому профилактические дозы порядка двух тысяч единиц витамина D – это тот уровень профилактики, который может принимать каждый гражданин Украины, не тратя лишние средства на анализ.

Кроме того, есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения относительно борьбы с инфекционными диареями, от которых страдает значительная часть человечества в странах с теплым, жарким климатом. Это является очень опасной причиной детской смертности в этих странах. И установлено, что доза цинка в 20-25 мг в сутки, принимаемая коротким курсом от десяти дней, не только помогает выйти из этого состояния значительно быстрее, а также помогает предотвратить развитие повторов таких инцидентов как бактериального, так и вирусного происхождения в течение следующих двух-трех месяцев.

– Как часто необходимо принимать для укрепления иммунной системы цинк? Правда ли, что его нельзя самостоятельно употреблять, только в комплексе с чем-то?

– Если принимать один раз в два-три месяца десять дней нормальную дозу цинка в той форме, которая будет максимально хорошо усваиваться организмом, мы тоже будем делать профилактику недостаточности этого элемента, а значит укреплять свою иммунную систему.

Он очень плохо усваивается с пищей, очень много конкурентов у него есть, поэтому существуют отдельные формы, я не буду сейчас рекомендовать, потому что это будет противоречить тому, о чем мы говорим. Есть специальные формы, которые улучшают его усвоение.

– А витамин D?

– Его нужно употреблять все время, когда солнышко исчезает – вот как оно в октябре исчезло, до лета мы должны принимать витамин D. И это входит в культуру всех северных народов от Дании до Канады, от Швеции до Голландии. А у нас этого нет, а мы тоже должны это делать.

– Цинк что-то вымывает из организма? Кальций или магний?

– Есть конкуренция между различными элементами, поэтому я снова настаиваю на курсе десять дней на три месяца. Курс десять дней в два-три месяца никому ничем не угрожает и этого достаточно. Но это будет способствовать тому, что мы как граждане не будем иметь – как биологические организмы, извините, – дефицита и будем менее уязвимы к инфекциям включая коронавирус.