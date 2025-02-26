Могут быть стычки: чего остерегаться 26 февраля

В среду, 26 февраля, длится 28 лунный день. Луна находится в Водолее, а Солнце в Рыбах.

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Как сложиться этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, это будет день детских энергий, и принесет он не всегда простые вопросы и вызовы.

"В эту среду поднимутся детские энергии и какие-то непонятные вам вопросы с вашими детьми, с вашими родителями, они могут подняться в этот день. Какие-то стычки, какое-то сопротивление", – рассказала астролог.

В этот день она посоветовала тем, у кого есть дети, провести время с ними. К примеру, повести на интересную прогулку. "Если детей нет, а есть родители, посетите своих родителей, пойдите к ним в гости. Если родителей нет в живых, посетите могилу или просто помолитесь за них, отправьте им энергию", – порекомендовала астролог.

В целом, по словам Иситы Гая, эта среда будет посвящена родовым отношениям и родовым каналам. "Если в этот день вы помните своих родных, своих предков, если вы проводите время со своими детьми, обучаете своих детей, идете с ними на прогулку, в это время вы создаете благостную родовую энергию, родовую историю", – рассказала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на 26 февраля – каким из них сегодня ждать интересных встреч, а готовиться к конфликтам.

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