Могилевская показала спектакль 'Я дома' в прифронтовом Запорожье: мэр поблагодарил за смелость

В День Соборности Украины, певица Наталья Могилевская посетила Запорожье с патриотическим представлением "Я дома". Спектакль отметил мэр и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

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В своих соцсетях он сообщил, что, к сожалению, не успел посетить сам спектакль, но слышал много отзывов о нем.

"После спектакля я приехал к Наталье на деловую встречу и поблагодарил артистку за то, что не побоялась посетить наш прифронтовый город и подарить запорожцам и искренний смех, и чистые слезы. А еще за патриотическую позицию и понимание ситуации", – отметил мэр и секретарь Запорожского горсовета.

Мэр города поблагодарил певицу, за готовность вместе привлекать внимание иностранных партнеров к проблемам их города и за слова "Мы в Киеве хорошо знаем, как сейчас страдает Запорожье"

"Наталья, знаем, что Запорожье для вас особенное, в том что именно здесь познакомились люди, подарившие вам жизнь – ваши родители. Так что ждем снова в гости исторической Родины! Итого обязательно Победим!", – написал Анатолий Куртев.

С начала боевых действий в Украине, Наталья Могилевская приняла для себя решение не покидать страну и быть дома, в Киеве. Она уверена, что народный артист должен быть с народом. Все время артистка оказывает гуманитарную помощь, собирает средства для ВСУ, выступает на благотворительных мероприятиях и собирает аншлаги на своих спектаклях "Я дома" и "Дочки".

Следующий спектакль "Я дома" состоится 30 января в Киеве. Продюсером спектакля выступила Нонна Кондрашова.

Билеты можно приобрести по kontramarka.ua.