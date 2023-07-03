Мог съездить за пирожками в Сарны через Ковель: на окружной в Ривне авто насмерть сбило известного звукорежиссера и спортсмена

В Ривненской области возле села Великая Омеляна 2 июля автомобиль Alfa Romeo насмерть сбил 60-летнего велосипедиста. Погибшим оказался звукорежиссер Ривненского музыкально-драматического театра Андрей Вавринчук.

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Столкнулся с авто и убил велосипедиста

Трагедия произошла 2 июля на трассе Киев – Чоп. Примерно в 15 часов 42-летний водитель Alfa Romeo, двигаясь в сторону Львова, столкнулся со встречным автомобилем Hyundai. После удара Alfa Romeo сбил 60-летнего велосипедиста. Мужчина скончался на месте.

Погибшим оказался звукорежиссер Ривненского музыкально-драматического театра Андрей Вавринчук.

О том, что произошло, сразу после аварии на своем Youtube-канале рассказал велосипедист Игорь Овсий, который прибыл на место ДТП. Мужчина сквозь слезы говорит, что Alfa Romeo, скорее всего, выскочил на встречную полосу, ударился об отбойник и сбил Вавринчука.

Однако, что именно произошло на трассе, выяснит следствие.

Трубку взял следователь

"Андрей – мой друг. Случилось это на объездной дороге вокруг Ривне. Я в это время тоже ехал на велосипеде, была небольшая тренировка. Но находился на другом направлении. На полдороге узнал из новостей об аварии. Друг скинул фото и спросил: не Андрея ли это велосипед? И одновременно мы поняли, что это, кажется, его велосипед.

Я сразу набрал номер Андрея, но ответил уже следователь. Он сказал, что Андрея уже нет, попросил связаться с его родными. Я позвонил близким друзьям, нашел телефон его жены. На место аварии я добрался через полтора часа. Обратил внимание, что Андрей был в обычной одежде и шлеме. Наверное, недалеко ехал или решил катнуть круг после работы", – рассказал нам Игорь.

Он вспоминает, что познакомился с погибшим в 2019 году, когда сам начинал ездить марафоны. "Мы с ним наездили много тысяч километров. Вдвоем мы сделали суперрандоннерскую серию (заезд на длинную дистанцию. – Авт.) в 2021 и 2022 годах, планировали сделать и в этом году. Это значит, что за раз нужно проехать серию марафонов на 200, 300, 400 и 600 км и уложиться во временной лимит. В прошлом году только четыре человека смогли это сделать.

Андрей имел большой опыт. Он мог легко проехать на свои любимые пирожки в Сарны через Ковель и намотать за день 400 км. Очень светлый человек, все у него всегда было хорошо", – вспоминает Игорь.

Знал, как звучит голос каждого артиста

В Ривне многие знали Андрея Васильевича как очень доброго и веселого человека, профессионального музыканта. Он много лет проработал в театре, многие музыканты записывали у него свои песни. Также он был звукорежиссером джазовых фестивалей и концертов в родном городе.

"Наш Андрей Вавринчук – лучший из лучших звукорежиссеров и прекрасный человек. С сегодняшнего дня больше ни одной шутки за кулисами и ни одного на все 100% точного децибела из-под ваших пальцев на звуковом пульте", – написали о нем в Facebook на страничке театра.

"Вы знали, как звучит голос каждого артиста, как добавить нужных красок голосу ведущих, как выделить каждую нотку вокалиста, как усилить звучание души инструмента на сцене", – написала Татьяна Сокол.

Полиция области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего. Виновному грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортным средством на три года. Друзья и коллеги Андрея Вавринчука надеются на справедливое расследование его гибели.

Супруга погибшего звукорежиссера Елена Медведева, журналистка, писательница, волонтер, мастер вышитых книг, рекордсменка Украины. Помочь семье можно, перечислив деньги на банку.