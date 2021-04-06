Мобильный госпиталь для больных COVID-19 переместили с Прикарпатья на Хмельнитчину. Видео

Мобильный госпиталь ГСЧС, который был расположен на территории Богородчанской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области, переместили в город Славута на Хмельнитчине.

Как сообщается в Telegram МВД Украины, госпиталь установили на территорию Славутской городской больницы. Он состоит из 35 палаток, из которых 24 – это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В госпитале работает блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.

На месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой Хмельницкой области.

Сейчас госпиталь полностью готов для приема больных COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мобильный госпиталь для больных коронавирусом на Прикарпатье показали с высоты.