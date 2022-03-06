Украинка пыталась перевезти своего мужа в багажнике через границу с Венгрией: теперь ей грозит тюрьма. Видео

На границе с Венгрией в багажнике автомобиля Lexus обнаружили мужчину, который пытался незаконно покинуть территорию Украины и прятался за сумками и пакетами. За рулем транспортного средства находилась жена нарушителя.

Инцидент случился в ночь на 6 марта на пункте пропуска "Лужанка". Об этом в Facebook сообщила Государственная пограничная служба Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Оказалось, что 46-летняя женщина таким образом решила незаконно вывезти своего 50-летнего избранника за границу.

Он не может покинуть страну в связи с военным положением – в это время выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.

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Теперь украинца ждет админответственность за попытку незаконного пересечения границы. Кроме того, в военкомате будет приниматься решение по его мобилизации.

Жене нарушителя грозит уголовная ответственность за организацию незаконного перемещения лиц через границу. Если ее вину признают в суде, украинка может сесть в тюрьму на срок до 5 лет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины поймали предателя, который передавал Российской Федерации стратегически важную информацию. Мужчина сливал кураторам из РФ данные о технике ВСУ и был корректировщиком огня. Возможно, в городе у него есть сообщники.

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