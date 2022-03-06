СБУ задержала диверсанта, сливавшего врагу данные о технике ВСУ в Харькове. Фото

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В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины поймали предателя, который передавал Российской Федерации стратегически важную информацию. Мужчина сливал кураторам из РФ данные о технике ВСУ и был корректировщиком огня.

Правоохранители вычислили преступника, установили его личность и провели задержание. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба СБУ.

Правоохранители выяснили, что нарушитель передавал вражеским спецслужбам информацию о расположении военных складов и объектов критической инфраструктуры.

"Агент цинично приводил российскую реактивную артиллерию в жилые кварталы города. В результате этих действий была разрушена инфраструктура, это повлекло за собой потери среди мирного населения", – сказано в сообщении.

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В СБУ добавили, что устанавливают возможных сообщников корректировщика. Мужчине грозит уголовная ответственность.

Как писал OBOZREVATEL, на Харьковщине около 04:00 воскресенья, 6 марта, украинская ПВО уничтожила боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации – штурмовик Су-25. Пилоту удалось катапультироваться, его ищут.

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