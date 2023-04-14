Що ж, підсумки підводити дуже важливо. Шкода, що після підведення цих самих підсумків у голові середньостатистичного мешканця ОРДЛО, досі не посвітлішало. В ОРДЛО досі не ставлять перед собою питання та не шукають у собі на них відповідь. Але це ж дуже просто:

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Як би у 2014-му році критична більшість мешканців Донбасу не повелися б на російську пропаганду, не почали будувати руський мир, не почали ненавидіти Україну, не стали б маріонетками кремля в ОРДЛО б не було: війни, мобілізації, зруйнованих підприємств, біженців, тисяч померлих без якісної медицини, тисяч загиблих, не було б цього новоутворення, кримінального гетто, яке населене отруєними пропагандою та злобою людьми.

Щоб було? Життя! Працювали б шахти. Народжувалися б діти. Розквітали б міста. Сюди б прийшли нові технології.

Я не буду малювати уявний світ. Ну, мріяти, звісно ж, про те, яким би були Луганська та Донецька області, якби там пройшла декомунізація, українізація, європеїзація. Але, щоб це там пройшло, треба було знищити вплив росії, як на українське прикордоння, так й на Україну у цілому.

Мешканці ОРДЛО так й не побачили головного, мобілізація та загибель тисяч чоловіків ОРДЛО, це їх підсумки, підсумки їх дій, вибору, рішень. Ніхто не звинувачує росію. Ніхто не каже, що її дії призвели до знищення Луганщини та Донеччини. У голові досі пропаганда та ненависть до України, яка "напала".

Якщо ви поспілкуєтеся з мешканцями ОРДЛО, ви потрапите у дивний світ, де у кожного своя історія війни. Буде 10 людей, буде 10 різних версій, що хотіли, як голосували на псевдо референдумі, хто бомбив, хто що обіцяв.

Що цікаво, ці версії з’явилися майже одразу після псевдореферендума. Нагадаю, у травні 2014 року мешканці Луганської та Донецької областей за вказівками росії провели псевдореферендум по утворенню "республік". У "бюлетенях" було так й написано, "республік", але чомусь, скоріше за все прикриває свою помилку, люди стали казати, що вони голосували не за "республіки", а за "приєднання до росії", "відродження срср", "велику пенсію". Ці симулякри множилися й росли, й ось люди почали казати, що бачили виступ путіна по телевізору, який обіцяв "назад у срср, великі пенсії, приєднання до росії".

Занепад в ОРДЛО мав би підштовхнути людей до роздумів. Й підштовхнув. З 2017 року з ОРДЛО почався масовий виїзд притомних, тих, хто міг зробити підсумки, висновки й прийняти рішення. Усі, хто не встиг цього зробити та не захотів, очікувала сумна доля. Росія використала їх, як ресурс війни, кинув живим щитом на заміновані ж нею самою поля, роблячи з людей "солдат жукова", тобто тих, хто подавляв противника своїм тілом.

Хвиля за хвилею йшли мобілізації в ОРДЛО. Людей забирали з роботи, відловлювали на вулицях, фактично йшло полювання на людей. Й навіть після цього жодного висновку не зроблено. Ну, що ж, хоч підсумки пішли. Й це добре.

Я викладаю текст мовою оригіналу й пунктуацією та орфографією автора: "По данным пресс-службы Министерства транспорта днр: "В связи с мобилизационными мероприятиями проблема кадрового голода в сфере транспорта присутствует, остро стоят вопросы невозможности закрытия графиков по регулярным маршрутам как муниципального, так и межмуниципального сообщения ввиду отсутствия водительского состава, нехватки слесарей, механиков на автотранспортных предприятиях".

В ведомстве также добавили, что предприятия направляют в Минтранс письменные запросы о нехватке водительского состава. Большинство из них поступает из Донецка, Шахтерска, Снежного, Мариуполя, Макеевки, Енакиево, Тореза и Новоазовска. Сфера пассажирских перевозок днр нуждается в кадровом наполнении".

У шахтах ОРДЛО, ну тих, які ще якось працюють, більшість бригад, це пенсіонери віком від 65 років та жінки. Шахтарочки сяють на камери та пишаються тим, що у них, "как в СССР, в шахте работают женщины". Чоловіків майже немає. З тих чоловіків, що залишилися в ОРДЛО, це лікарі, яких в ОРДЛО вже дуже мало, то їх не мобілізують, прокуратура, міліція, суд. Навіть каста недоторканих, як вони сміялися на початку мобілізації, енергетики та комунальники, вже зникли з історії міст, перейшовши до історії кладовищ.

В ОРДЛО соцмережами ширяться страшні розповіді, як насправді проходить мобілізація. Знову цитата мовою оригіналу: "Про день работника культуры напоминает нам пушилин!

В своем посте он поздравляет военкоров, награжденных за какие-то неизвестные заслуги. А мы попробуем перенести пушилина в 2022 год и напомнить именно про культуру. Про подразделение "Культура".

"Война пытается из меня сделать сволочь. Дневник артиста с передовой". С февраля в ходе стихийной мобилизации в Донецкой и Луганской республиках на службу забрали несколько десятков тысяч мужчин. В том числе сотрудников (в основном музыкантов) донецкой филармонии. Начальство говорило о трехдневных военных сборах, но в итоге музыкантов без подготовки и бронежилетов отправили воевать в блокадный Мариуполь. Среди них был музыкант из Донецкой филармонии Матвей. В апреле он начал вести дневник — блокнот и ручку нашел в оставленной квартире посреди боев. Его записи показывают, что артистов отправили в самое пекло. Журналист "Новой газеты. Европа" рассказывает, через что на войне прошел он и другие работники культуры Донбасса.

"Мобилизованные в ДНР музыканты гибнут один за другим":

В начале апреля мобилизованных музыкантов из ансамбля "Донбасс" отправили на передовую. Причем в самую горячую точку тогда — на штурм Мариуполя. Ожесточенные бои уже велись на улицах города. На всех видео того времени несложно отличить российские части от мобилизованных жителей днр — в потертом камуфляже, без бронежилетов, в старых советских касках.

Больше года мобилизованные мужчины лднр находятся на передовой. За это время здоровье у и так не совсем здоровых людях (так как абсолютно здоровых людей старше 30 лет практически не бывает), не улучшилось. У некоторых обострились хронические заболевания. И сколько этих людей продержат на фронте – никому не известно"…

Найбільша каста недоторканих в ОРДЛО це були, звісно ж, чиновники. Й ось, як кажуть на Донбасі нарисувався нежданчік, на місто управлінців з мешканців ОРДЛО туби привезли росіян, а місцевих мобілізували.

Росіян в ОРДЛО навезли дуже багато, пишуть про 25 тисяч тільки комунальних працівників в "лнр", а ще прокурори, міліція, чиновники-управлінці. Більшість з Красноярського краю. Ось таке зачищення Донбасу по-руські. Місцевих вбили, росіян навезли й отримуйте "Донбасс всигда гаварил па руски".

Ось такі підсумки. Наразі тотальна мобілізація очікує росіян.

На їх місці, вже б пора робити висновки. Ким замінять їх в їх містах, на їх роботах? Китайцями? Але росіяни, як й донбасяни, за це не думають. Ось так відбудеться китаїзація росії, та росія назавжди стане власністю Китаю. Я не знаю, чи гарні ці висновки чи ні, але у підсумку кількість росіян зменшиться на кілька мільйонів.