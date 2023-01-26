Многодетные семьи в прифронтовых областях получат продукты от гумпроекта 'Спасаем жизнь'

Пятьдесят тысяч свертков с продуктами длительного хранения получат многодетные семьи в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях – включая города, где сейчас ведутся самые ожесточенные бои, и где такая продовольственная помощь необходима. Помощь оказывают в рамках проекта "Спасаем жизнь", который основала Группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова.

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На днях из распределительного гуманитарного центра Метинвеста в Запорожье продуктовые наборы уже отгрузили в две общины Запорожской области – Новониколаевской и Широковской, которые с начала войны приняли десятки переселенцев из горячих точек.

Новониколаевской громаде передали более 500 коробок с продовольствием. В каждой упаковке – восемь килограммов продуктов: мука, сахар, макароны, консервы, подсолнечное масло.

"Гуманитарную помощь от проекта "Спасаем жизнь" мы раздаем многодетным семьям. Это та группа населения, которая является наиболее незащищенной, ведь тем, кто воспитывает много детей, трудно самостоятельно все купить. Поэтому эти продуктовые наборы очень важны", – отметил Представитель Новониколаевского поселкового совета Александр Онищенко.

Более пяти тысяч переселенцев приняла и Широковская община: тысячу продуктовых наборов здесь получат семьи с тремя и более детьми, ведь в общине проживает 208 таких семей, и в них воспитывается 775 детей.

Также в январе и феврале гуманитарную помощь от проекта "Спасаем жизнь" получат более 6000 жителей общин Запорожской области, которые воспитывают троих или более детей. С начала войны продуктовые и гигиенические наборы от Метинвеста в рамках гуманитарной инициативы уже получили почти 400 тысяч украинцев.

Как известно, "Спасаем жизнь" – это мощная формация, которая обеспечивает системную помощь переселенцам, жителям прифронтовых и деоккупированных территорий и всем, кого затронула война. Деятельность проекта поддерживают около 200 бизнесов и организаций из Польши, Германии, Нидерландов, Италии, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран.

Как известно, за 10 месяцев войны компания Метинвест Ахметова направила на усиление обороноспособности страны и поддержание мирных украинцев более 2,8 млрд. грн. Из них 1,5 млрд грн – это средства, направленные на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной Фронт".