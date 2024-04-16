Мнения разделились: опрос показал, как изменилось отношение чехов к беженцам из Украины

Больше половины граждан Чехии считают, что приняли больше беженцев из Украины, чем их страна способна была принять. При этом по сравнению с прошлым годом больше чехов стали считать, что украинцы лучше интегрируются в чешское общество.

В то же время многие граждане Чехии заявили, что беженцы из Украины представляют собой проблему. Об этом говорится в результатах соцопроса Центра изучения общественного мнения, проведенного с января по март 2024 года.

Согласно соцопросу, около 40% граждан Чехии интересуются развитием ситуации вокруг беженцев из Украины. При этом лишь 11% выступают за возможность постоянного поселения здесь украинских беженцев, в то время как 60% предпочитают временное принятие с последующим возвращением в страну происхождения.

Также среди чехов преобладает мнение, что их страна приняла больше беженцев из Украины, чем способна. В связи с этим 32% считают, что Чехия приняла гораздо больше беженцев, а 27% – немного больше, чем Чехия способна принять.

По сравнению с опросом лета 2023 года доля людей, убежденных в том, что интеграция украинских беженцев в чешское общество успешна, выросла на 9%, до нынешних 55%.

По мнению половины граждан Чехии, беженцы из Украины представляют собой проблему в контексте всей стран. Однако если ориентироваться на место проживания, то только четверть населения считают беженцев проблематичными.

Напомним, в Германии Бундестаг принял решение о внедрении платежных карт для беженцев. Такие карты не будут связаны с банковским счетом, и можно будет использовать их только для покупок.

Ранее сообщалось, что в 2023 году расходы украинцев в Польше значительно превысили расходы из бюджета этой страны на поддержку украинских беженцев. Оказалось, что наши соотечественники оставили у соседей на 474 млн евро больше, чем Варшава заплатила тем, кого приютила из-за войны.

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