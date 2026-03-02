'Миссия 077': 'Киевстар' и 'Вернись живым' передали военным имущество на 20 млн грн

Компания "Киевстар" и Фонд "Вернись живым" передали оборудование на 20 млн грн, которые выделил национальный мобильный оператор, для закрытия критических потребностей подразделений четырех армейских корпусов в рамках проекта "Нам здесь жить: Миссия 077". На передаче также присутствовали представители наблюдательного совета Kyivstar Group Ltd, которые с начала полномасштабной войны поддерживают Украину и системно приобщаются к инициативам по поддержке украинских защитников.

Это уже вторая выдача имущества военным в рамках этой инициативы. Защитники получили самое необходимое: интерактивные панели, зарядные станции, спутниковые системы, проводные телефоны, планшеты и другое оборудование, от которого зависит непрерывная и надежная связь в подразделениях.

"Для Киевстар важна системная поддержка Украины. Сегодня самое главное, что мы можем сделать — поддерживать ВСУ. Ведь если выстоят украинские военные, выстоит и вся страна. А надежная связь дает им преимущество и помогает действовать слаженно и эффективно. Спасибо каждому, кто присоединяется к "Миссии 077" — только объединив наши совместные усилия, мы можем системно усиливать украинское войско", — комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар.

"Нам здесь жить: Миссия 077 " — это седьмой совместный проект Киевстар и "Вернись живым" по поддержке войска. Цель — собрать 77 млн грн на обеспечение связи для четырех вновь созданных корпусов, которые держат оборону вдоль Северной границы. Инициатива реализована при информационной поддержке генерального медиапартнера сбора — 1+1 media.

"Мы обеспечиваем подразделения не отдельными позициями, а комплексными решениями. Все оборудование работает как единая система: Starlink, сетевое оборудование для командных пунктов, компьютеры для экипажей или для штабной работы с "Дельтой" и другими программами. Конечно, все эти составляющие требуют бесперебойного питания, поэтому мы также передаем зарядные станции и генераторы. Качественная связь и стабильная передача данных является критической основой как оборонительных, так и наступательных действий", — рассказал Тарас Чмут, директор Фонда "Вернись живым".

По состоянию на конец февраля собрано почти 50 млн грн, из которых более 21 млн грн — вклад абонентов мобильного оператора через благотворительную Суперсилу "Помощь ВСУ+" и SMS-подписку. 20 млн грн — вклад Киевстар, и почти 10 млн грн от неравнодушных.

"Оборудование которое мы получаем, подбирается с учетом реальных потребностей настоящего, имеющихся ресурсов, задач, которые выполняет подразделение и возможных будущих проектов, или поставленных задач. С учетом стремительного развития технологий, нам важно, чтобы все что передает фонд, реально усиливало наши возможности и позволяло эффективно работать не только сегодня, но и в будущем", — говорит командир 120го отдельного батальона связи.

Поддержать проект "Нам здесь жить: Миссия 077" можно задонатив на спецсчет Фонда и "банка" проекта. Абоненты предоплаченной связи Киевстар могут присоединиться, подключив благотворительную Суперсилу "Помощь ВСУ+" — SMS или звонок на 88032. И до 50 грн с каждой оплаты за тариф будет перечислено на сбор.