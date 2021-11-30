Мировой рекорд: Альфа-Банк Украина провел первый в мире онлайн-концерт в цифровом банке

Первый в мире концерт внутри цифрового банка, попавший в Книгу рекордов Гиннеса! Кто бы мог подумать, что кроме денежных переводов и открытия счетов, в цифровом банке можно посмотреть эксклюзивный концерт MONATIK?

В честь первого дня рождения цифрового банка Sense SuperApp, Альфа-Банк Украина в партнерстве с Mastercard провели первый в мире онлайн-концерт в цифровом банке. После завершения онлайн-мероприятия представитель Национального Реестра Рекордов зафиксировал мировой рекорд Альфа-Банка.

Артистом онлайн концерта, состоявшегося 26 ноября, стал прогрессивный артист современности – MONATIK.

Специально ко дню рождения Sense, MONATIK подготовил уникальную шоу-программу Made With Love And Sense, исполнив все песни вживую. Кто бы еще мог сделать это лучше его? Ведь его смыслы и музыка созвучны с самыми главными ценностями бренда Sense и пользователей. Быть собой, проявляться, быть разным, творить и отличаться.

Видео дня

Посмотреть неповторимый онлайн-концерт MONATIK собралось более 60 тысяч человек. А двадцать пять пар счастливчиков, выигравших билеты, смогли попасть на площадку артиста и насладиться его творчеством вживую.

Также концертную площадку посетили представители Национального Реестра Рекордов, заявившие, что подобных мероприятий в мире раньше не проводилось и зафиксировали рекорд – первый в мире онлайн-концерт в цифровом банке.

Sense SuperApp был запущен год назад, 26 ноября. Сегодня персонализированным цифровым банком пользуется более 1,2 миллионов клиентов. С помощью приложения клиенты получили уже около 10 млрд гривен кредитных средств. Имея на старте ряд уникальных функций, среди которых удаленное открытие счета через первый в стране видеочат, единственное приложение для физлиц и ФЛП, технологию drag'n'drop ("Тяни-Бросай"), персонализированный рабочий стол и собственное медиа Sense Now, за год цифровой банк еще 12 раз оброс новыми полезными фичами.