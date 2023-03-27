Мир на условиях России будет означать новую войну: почему Запад не должен верить путинским дипломатам

На международной арене Россия активно пытается продвигать идею о необходимости мирных переговоров для дипломатического урегулирования конфликта. В отрыве от контекста российской агрессии тезис о решающей роли дипломатии для достижения мира выглядит привлекательно. Поэтому усилия российской пропаганды направлены на то, чтобы максимально скрыть контекст, заставляющий иначе взглянуть на кремлевское "миролюбие".

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В Мариуполе, как и на всех оккупированных территориях, с 2023 года фиксируются случаи рекрутинга украинцев на войну против Украины. В то же время Кремль устами бывшего президента Медведева озвучивает свои грезы о захвате Киева и Львова. А своим подручным "борцам за мир" предписывает вести активную пропаганду против помощи Европы Украине. Однако о каком мире может идти речь, когда Кремль захватывает территории и гонит их жителей воевать, как своих рабов. Подробнее о "принципе кровавого домино" читайте в материале Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Стоит напомнить, что Украина уже пыталась решить проблему мирно, когда не открывала ответный огонь на захват Крыма. И только после того, как оккупация Крыма продолжилась гибридной (под видом восстания местных жителей) агрессией на востоке, Украина вынуждена была начать защищать вооруженно свою территориальную целостность.

Как проговорился в полемике в студии пропагандистского шоу Соловьева российский военный эксперт Константин Сивков, именно регулярная российская армия "действовала на оцепление в 2014 и 2015 годах в Иловайске и Дебальцево". Далее "ради мира" Россия навязывала "мирные соглашения", которые, как позже признался идеолог Кремля, Владислав Сурков, она и не планировала выполнять. В феврале 2022 года маски были сняты окончательно после перехода к третьему этапу агрессии – полномасштабного вторжения в Украину.

В течение "мира" начиная с 2014 года Россия формировала в Донецкой и Луганской областях из местного населения так называемые 1-й и 2-й армейские корпуса "народной милиции". Пользуясь экономической разрухой в регионе, которую сама и создала, РФ рекрутировала украинцев. Через несколько лет, "во время Х", эти граждане Украины, с промытыми пропагандой мозгами, были направлены завоевывать для России новые украинские территории с новым мобрезервом.

Агрессор и не скрывал, что мечтает, чтобы нападение на Украину выглядело как гражданская, украинско-украинская война. Мол, одни украинцы повздорили с другими, а россияне с помощью "СВО" лишь поддержали "правильных" украинцев – тех, которые в результате сами решили перестать быть украинцами и раствориться в "русском мире".

По оценкам, в армейских корпусах т.н. "ЛДНР" было около 30-35 тыс. боевиков и еще до 20 тыс. других "силовиков" – вместе свыше 50 тыс. Большинство из них были гражданами Украины. В 2022 году, после незаконной аннексии они были включены уже официально в ряды ВС РФ.

Еще более 20 тыс. военнослужащих изменили Украине и остались на Крымском полуострове служить России. Объявив Крым своим еще 9 лет назад, российская администрация проводила здесь незаконные призывные кампании и рекрутинг контрактников в свои военные формирования.

Синхронно с вторжением в 2022 году началась массовая насильственная мобилизация в "стрелковые полки мобилизационного резерва" (легкой пехоты) в ранее оккупированных районах Донбасса и Луганщины. Плотили даже студентов вузов. Кремль не страшили огромные потери жителей захваченного региона. По его зловещей логике – чем больше людей погибнет, тем сильнее Донбасс будет ненавидеть Украину и будет привязан к России кровавой порукой.

Итак, не получив достойного ответа в 2014 году, Кремль не остановился. И пополнил свой мобилизационный резерв за счет Крыма и ОРДЛО. Преступление осталось не наказанным. Даже наоборот – поощренным.

Вместо мира путинизм перепрограммировал людей, насаждая сектантское мировоззрение, в котором вокруг сами враги, с которыми нужно бороться. Сегодня токсическое и разрушительное влияние российской пропаганды осознают многие страны, исследуемые учеными со всего мира. Но жители Украины, особенно восточных и южных регионах, подвергались мощной информационной атаке все годы независимости, когда это было незаметно для остального мира. А еще раньше "черная легенда" о бандеровцах-нацистах десятилетиями внушилась КГБ в СССР, чтобы держать украинцев в состоянии смиренной нации. Неудивительно, что многих удалось банально обмануть вымышленной угрозой и теориями сговора о коварных элитах Запада.

И уже после продолжения агрессии в 2022 году более 100 тыс. граждан Украины из Донбасса присоединились к войне против собственной страны.

Российский империализм без сожаления бросал его в бой неподготовленными. Об этом свидетельствуют и оговорки российских пропагандистов. Один из них, Александр Сладков, писал: "В феврале 2022 года на Донбассе началась полная мобилизация, в ходе которой уже с первого дня СВО были собраны стрелковые полки из мужчин ДНР, и там тоже были назначены свои офицеры. Подчеркиваю, полки мобилизованных формировались не на полигонах, а сразу на передовой и через 3 дня они уже пошли в бой. Уже год они успешно сражаются с прокси-армией НАТО. Без ротаций и отходов на переформирование после больших потерь".

Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, приводил потрясающие данные, что только за первые 2 месяца войны, более 100 тыс. мобилизованных Кремлем жителей ОРДЛО погибла четверть – 23 тыс. человек. По его мнению, незаконная мобилизация имеет признаки преступления против человечности.

Путинизм подражает архаическим практикам старой Московии. Но на протяжении веков захватывала все новые страны и народы и заставляла их воевать за дальнейшее расширение империи. Российские власти всегда презирали людей, использовали их как расходный материал.

Примечательно, что нападение на Украину в медийном поле сопровождалось пропагандистской кампанией, отмечавшей, что кроме армии Донбасса "союзные войска" составляют и чеченцы. Долгое время Кадыров и "кадыровцы" в новостях были едва ли не главными завоевателями Украины.

По имперской логике, одна ранее покоренная нация приносит, как добычу, Москве следующую. Кроме того, старое преступление геноцида против Чечни с сотнями тысяч убитых мирных жителей, словно обнулялось тем, что сегодня чеченцы воюют за Москву.

С 2023 года рашисты начали мобилизацию и в уничтоженном Мариуполе.

Как сообщил советник городского головы города Петр Андрющенко, первым мобилизованным человеком стал работник оккупированного коммунального предприятия "Автодор". Также известно, что в один из колледжей, где преподаватели получили русские паспорта, пришло мобилизационное распоряжение.

Так что оккупанты сначала принуждают к российскому паспорту, а затем мобилизуют "новых граждан", потому что Путин нуждается в большем пушечном мясе. Как сообщал Центр национального сопротивления, в начале января на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей собирали даже списки школьников для их взятия на военный учет.

Трофейных украинских солдат собираются использовать для "окончательного решения украинского вопроса". Заявления Путина о том, что украинцы и россияне – это один народ на практике означают одно: кто-либо в Украине, например, кто считает себя патриотом, говорит на украинском языке, трактуется оккупантами как нацист, которого нужно терроризировать, пытать, запугать, выгнать или убить. Независимый доклад ООН свидетельствует, что зверства россиян носят системный характер и могут считаться преступлением против человечности.

Кремль цинично нарушает Женевскую конвенцию, запрещающую сторонам мобилизовать и вербовать в свою армию гражданских граждан на оккупированной территории. Статья 51 гласит: "Оккупационное государство не может принуждать находящихся под защитой лиц служить в его вооруженных или вспомогательных силах. Запрещается какое-либо давление или пропаганда, направленные на обеспечение добровольного вступления на военную службу". Путинизм делает прямо противоположное.

Однако его неограниченное и всеобъемлющее вранье хорошо видно на примере пропагандистских сцен и разговоров, которые Путин разыгрывал во время своей поездки в оккупированный Мариуполь. Мол, это украинская армия стреляла по жилым домам, потому весь город разрушен. Лживость этого утверждения очевидна хотя бы из-за того факта, что город бомбила не чья-то, а именно российская авиация.

По оценкам Украины, более 2 млн человек проживало в ОРДЛО в преддверии полномасштабного вторжения. Оккупационная статистика говорит о еще 2,3 млн в Крыму на момент его захвата. Все эти украинские граждане стали мобилизационным резервом для совершения одного из величайших преступлений 21 ст. – попытки стереть Украину, украинский народ и его культуру под лозунгом денацификации.

В 2022 году Россия захватила территории, где проживало еще несколько миллионов человек. Приблизительно половину из них удалось уволить в рамках контрнаступлений. Остальных путинизм стремится использовать как очередной мобилизационный резерв для следующего скачка против Украины. Все что сейчас России нужно – это политическое закрепление статус-кво на фронте и время на подготовку, вырученное мирными переговорами или перемирием.

Напомним, в России создана тоталитарная система промывания мозгов и милитаризации молодого поколения через "Юнармию", а также через централизованную систему детского воспитания, призванную воспитывать детей на культе российской войны. Эта система работает еще более активно на оккупированной территории, чем в России. Исходя из того, что, по признанию Путина, он настроен вести длительную войну – многие из этих украинских детей могли бы со временем оказаться на фронте против украинской армии.

Прекратить это кровавое домино можно только освободив оккупированные территории и проживающих на них людей.

В случае, если путинизм не будет наказан за убийства и захват территорий независимых стран, тот продолжит готовить новую агрессию. И хотя периодические реплики российских должностных лиц о захвате Европы или, например, Турции могут восприниматься как эпатажные выпады, это все является симптомами прогрессирующей имперской болезни, которая уже не раз приводила к кровавым войнам.

Без наказания открытая или гибридная война будет вспыхивать в мире, а Россия продолжит дестабилизировать демократию. Это будет продолжаться до тех пор, пока путинизм не будет осужден так, как в свое время немецкий нацизм. И на этот раз сформировались самые лучшие предпосылки, чтобы остановить зло.