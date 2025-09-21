Президент отметил:

акцентируя на необходимости ускорения гарантий безопасности Украины, то есть предоставления их, как говорит Макрон, уже сразу после прекращения огня [без лишних дополнительных ожиданий].

Напомню: мирный договор между СССР и Японией, как известно, не подписан и сейчас, хотя Вторую мировую давно считают завершённой; более того: согласно резолюции Сената, о которой почему-то не принято вспоминать, США не признали территориальных приобретений СССР (то есть сейчас - России) за счёт Японии по сравнению с 7 декабря 1941 года (а это были Южный Сахалин и Курилы), как, кстати, никогда не признавали и включения в него будущих стран Балтии [, а по поводу того, как всё это коррелирует с Хельсинкскими соглашениями 1975 года, имеются, как говорят, разные мнения].

К слову – о том, как именно победили Японию, хотя для СССР и КНР это была "их" победа (впрочем, для каждого разная), в связи с чем китайцы никого из американцев на своё празднование в честь её 80-летия даже не пригласили.

Итак, хронология:

6 августа 1945 года Соединённые Штаты "ради спасения жизней сотен тысяч американцев и японцев" наносят первый в мире ядерный удар – по Хиросиме;

8 августа вечером СССР, "выполняя решение Ялтинской конференции", объявляет Японии войну;

9 августа Соединённые Штаты наносят второй в мире (и пока что последний) ядерный удар – по Нагасаки;

а 2 сентября Япония уже официально капитулирует, хотя в СССР и Китае отмечание победы, по традиции, переносят на следующий день.

Так что Москва случайно вспомнила о договорённостях в Ялте (достигнутых на конференции, закончившейся – ещё при участии президента Рузвельта, а не Трумэна – 11 февраля, то есть ПОЛГОДА НАЗАД) почему-то именно "на послезавтра" после бомбардировки Хиросимы, и уже потом человеколюбивый Трумэн, получив таким образом безусловное "одобрение делом" от союзника, разрешил себе утром следующего дня бомбардировку – для закрепления успеха – ещё и Нагасаки, причём СССР начал боевые действия уже в этот день, а не мгновенно в день объявления войны (вскоре найдя заодно свидетельства военных преступлений со стороны японских оккупационных войск).

По оценкам экспертов, общее число погибших вследствие бомбардировок, включая смерти от вызванных ими болезней, составила в Хиросиме примерно 200 тысяч (из 245 жителей на тот день), а в Нагасаки – где-то 140 тысяч (из 200 тысяч), всего – около 340 тысяч.