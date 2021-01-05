Минздрав опроверг информацию об обнаружении у украинца коронавируса-мутанта

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) опроверг информацию по выявлению у украинца из Закарпатья, работающего в Чехии, нового мутировавшего штамма SARS-CoV–2, распространенного в Великобритании.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ со ссылкой на официальный ответ Национального координационного центра по реагированию на вспышки в Чешской Республике. В документе говорится, что в стране не выявлено ни одного случая так называемого британского коронавируса-мутанта.

"Соответственно, это доказывает недостоверность информации, распространенной в украинских СМИ в декабре 2020 года, что якобы в Закарпатье у пациента был обнаружен новый мутировавший штамм коронавируса, который циркулирует в Великобритании", – говорится в сообщении.

В центре напомнили, что мутации вируса могут зафиксировать только ученые с помощью генетического анализа коронавируса – секвенирования генома. Это сложный, длительный и дорогостоящий процесс, во время которого геном вируса разрезают на мелкие частицы и благодаря реагентам и специальному оборудованию изучают и фиксируют изменения.

"Пациенту, у которого взяли образец на секвенирование, не сообщают все детали исследования", – отметили в ЦОЗ.

О якобы наличии новой вариации коронавируса в Украине заявил в конце декабря врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров.

По его словам, это был 24-летний работник, который постоянно проживал в Чешской Республике. Он обратился к врачу с легкими симптомами коронавирусной инфекции во время непродолжительного пребывания дома. ПЦР-тестирование дало отрицательный результат. Мужчина вернулся на работу в Чехии.

"После этого мы получили информацию о том, что у него было подозрение на новый штамм коронавирусной инфекции, и его взяли на мониторинг в Чешской Республике", – рассказал Петров.

Что известно о новом виде коронавируса, обнаруженном в Великобритании?

Впервые новая мутация SARS-CoV-2, получившая название N501Y, была обнаружена в графстве Кент 20 сентября.

19 декабря консультационный совет по новым респираторным угрозам Великобритании констатировал: новый штамм вируса распространяется с ужасающей скоростью и может оказаться на 70% заразнее обычного COVID-19. Из-за повышенной заразности его сравнили с корью.

С 26 декабря в стране ввели жесткий карантин четвертого уровня, чтобы сдержать распространение мутировавшего коронавируса.

Из-за угрозы его распространения многие страны мира прекратили авиасообщение с Великобританией.

По мнению специалистов ВОЗ, N501Y мог возникнуть из-за умения вируса приспосабливаться к окружающей среде и человеческому организму.

К счастью, никаких доказательств того, что новый "мутант" может быть более убийственным или нечувствительным к вакцине, нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Южно-Африканской Республике нашли новый штамм коронавируса, который может оказаться более устойчивым к разработанным вакцинам.

По словам профессора Шабира Мадхи, который занимался исследованием вакцины Oxford-AstraZeneca в ЮАР, он мутировал сильнее, чем его британская версия.