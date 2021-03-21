Минздрав обновил перечень карантинных зон: что изменилось

В воскресенье, 21 марта, Министерство здравоохранения Украины обновило перечень карантинных зон. "Оранжевыми" стали сразу несколько областей.

Соответствующие данные опубликовали на сайте Минздрава. Так, Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области "красные".

В "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

Отметим, что все остальные регионы остаются в "желтой" зоне.

Напомним, в Киеве по состоянию на 21 марта зарегистрировали 434 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Всего за сутки в Украине обнаружили 11 145 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 585 детей и 199 медработников. Госпитализировано – 4838 человек, выздоровели – 3877, летальных случаев – 166.

В Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения несмотря на вакцинацию. Только за сутки он поразил более 507 тысяч человек, а общее количество на 21 марта достигло 123,4 миллиона.

В Украине с начала пандемии выявлено 1 535 218 заражений, из них 29 775 человек умерли от последствий болезни, однако 1 253 972 вылечились.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 21 марта в Киевской области ужесточили карантинные ограничения. Это связано с увеличением количества новых случаев COVID-19 и госпитализаций.