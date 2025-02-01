Минюст раскрыл печальную статистику рождаемости в Украине за 2024 год

В 2024 году уровень рождаемости в Украине стал ниже почти втрое от уровня смертности. Наибольшее количество смертей зарегистрировано в Днепропетровской области.

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Об этом говорится в отчете Министерства юстиции. В свою очередь Киев стал лидером по количеству новорожденных.

За прошлый год в Украине родилось 176,6 тыс. младенцев, что на 5,8% меньше статистики 2023 года. Тогда на свет появилось 187,3 тыс. детей.

Среди городов по количеству новорожденных лидируют:

Киев – 19,7 тысячи;

Львовщина – 15,6 тысячи;

Днепропетровщина – 14 тысяч;

Одесщина – 12,5 тысячи;

Киевщина – 10,2 тысячи.

В то же время в 2024 году было зафиксировано 495 тыс. смертей, что почти соответствует показателю 2023 года – 496,2 тыс.

Регионы с высокой смертностью:

Днепропетровская область – 53,2 тысячи;

Киев – 35,5 тысячи;

Харьковская область – 34,8 тысячи;

Одесская область – 32,1 тысячи;

Львовская область – 31,4 тысячи.

В целом смертность превысила рождаемость в 2,8 раза.

Самая сложная демографическая ситуация в подконтрольных районах Херсонской и Донецкой областей этот показатель превысил рождаемость в 11 и 8,5 раза соответственно.

Лучшие демографические показатели наблюдаются в Ровенской и Волынской области, где смертность превышает рождаемость в 1,6 и 1,7 раза соответственно.

Напомним, в Украине наблюдается худший уровень рождаемости в мире. В среднем на 10 женщин приходится только 6 детей, при этом для замещения поколений с учетом младенческой смертности на 10 женщин должно быть 11 детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине за несколько лет полномасштабной войны продолжительность жизни мужчин снизилась с 65 до 57 лет. Если раньше эта цифра была на достаточно низком уровне, то сейчас ситуация критична.

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