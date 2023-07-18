Минветеранов игнорирует необходимость создания инклюзивного общества, – Татуся Бо

Украина уже сегодня нуждается в создании инклюзивного общества, где каждый воин с ранением будет чувствовать себя необходимым. Министерство ветеранов должно работать над тем, чтобы научить украинцев не унижать защитников своей жалостью, а уважать и поддерживать.

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Об этом в интервью Gazeta.ua рассказала волонтер и исполнительный директор фонда "Мрия" Татьяна Комлик (Татуся Бо).

"Сейчас все начали открыто говорить, что нужно менять систему МСЭК и ВВК. Делать ее человечной. Боец без ноги, на костылях – его отправляют на пятый этаж, потому что там сидит комиссия. Помещение без лифта. Надо, чтобы система работала четко и понятно для бойцов. Его выписывают, переводят на другой этап, а там спрашивают выписку или справку. Бойца снова отправляют в предыдущую больницу – а это иногда переезды из одного конца Украины в другой. И, возможно, его так посылают неоднократно", – отметила Татуся Бо.

По словам волонтерки, в Украине нельзя делать второй остров Валаам, куда "советы" когда-то свозили всех раненых в результате Второй мировой бойцов. Мы ведь не можем обесценивать подвиг ветеранов, а должны видеть прежде всего не ранения или героя войны, а человека.

"У нас после войны будут сотни тысяч, если не миллионы, ветеранов. А Минвет к этому не готовится. Нам уже сейчас нужно строить инклюзивное общество. Это не только пандус на входе в ЦПАУ или поликлинику. Но и об отношении общества. Надо говорить людям. Надо говорить людям, что мы будем видеть молодого красивого парня с протезом. И ему не нужна наша жалость. Максимум – когда очевидно нужна помощь, то подойти и спросить об этом. И нам важно уметь принять их отказ. Не надо хватать за руки и ноги. На улицах будет много людей со шрамами от ожогов, травмами головы, без глаз. Должна быть программа, объясняющая, что таких людей будет все больше", – подытожила исполнительный директор фонда "Мрия".