Минобороны Украины в День Независимости оригинально поблагодарило Германию за помощь: видео вызвало восторг в сети

Министерство обороны Украины в День Независимости поблагодарило Германию за военную помощь оригинальным видеороликом. Оборонное ведомство показало в видео технику, с помощью которой украинские воины сражаются с российскими оккупантами.

Видео дня

Оригинальный подход Минобороны к выражению благодарности вызвал восторг в сети. Об этом сообщается в Twitter оборонного ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео показали системы противовоздушной обороны, танки и другое вооружение, которое немецкие союзники передали нашей стране для освобождения территорий от российских захватчиков. Минобороны упомянуло в ролике ЗРК IRIS-T, Patriot и зенитную самоходную установку Gepard.

Именно эти системы вооружения помогают украинских защитникам еще эффективнее бороться с российскими ракетами и дронами. Также Минобороны Украины поблагодарило Германию за танки Leopard.

Стоит отметить, что пользователям соцсети очень понравился такой подход Министерства обороны к выражению благодарности союзникам. Особый восторг выразили граждане Германии. Они в ответ поблагодарили украинский народ за сохранение мира в Европе.

К тому же, граждане Германии подчеркнули, что немецкое правительство оказывает мощную поддержку Украине, но можно было бы сделать еще больше, чтобы как можно скорее приблизить победу Украины в войне.

Напомним, в начале августа правительство Германии объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи. Вооруженные силы Украины получат десятки БМП, артиллерию и много другого военного оборудования.

Ранее сообщалось, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась в поддержку передачи Украине крылатых ракет Taurus. Она заявила, что Берлин "рассматривает все пожелания" Киева, а полномасштабное вторжение России показывает, что "каждый день имеет значение".

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