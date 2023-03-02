Минобороны проваливает обеспечение военных, заказа на летнюю форму до сих пор нет, – волонтер Яровая

Министерство обороны не справляется в обеспечении украинских воинов и через год полномасштабного вторжения они до сих пор не решили эту проблему. Об этом в эфире 5 канала рассказала волонтер Дана Яровая.

Видео дня

"Еще в январе я приостановила пошив зимней военной формы на своем производстве и начала производить летнюю, часть которой мы уже даже отгрузили. А что делает минобороны в этом направлении? Ничего. После скандала с яйцами 10 февраля министерство ничего не контрактовало. Чтобы обеспечить всех бойцов нужно 2 месяца активного производства. К маю министерство уже не успело, даже если контракт будет подписан сегодня-завтра", – делится Дана.

Также Яровая добавила, что мы становимся на те же грабли, что в 2014 году. Ведь у Министерства феноменальная дебиторская задолженность: недопоставки и сорванные контракты.

"За год широкомасштабной войны я снова шею военную форму, а не детскую одежду. Почему бесконечные запросы военных на докомплектование? Почему ни одна волонтерская организация не свернула свою деятельность? Если не будет решен этих вопросов, придется выходить с публичным заявлением", – подытожила Дана Яровая.