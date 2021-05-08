Минкульт отреагировал на скандал из-за мероприятий до 9 мая в Киеве

В Минкульте отреагировали на информацию КГГА о запрете с их стороны на проведение в Киеве памятных мероприятий. Отмечают – разрешение было предоставлено, устных запретов тоже не было.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте министерства. Отмечается, что от КГГА запрос на проведение мероприятий они получили 7 мая.

"Министерство культуры и информационной политики уважает День памяти и примирения, выступая с поддержкой инициатив о почтении памяти. В том числе, столичных. Никаких устных запретов относительно проведения традиционных мероприятий, о которых говорится в сообщениях КГГА, не предоставлялось" – говорится в заявлении.

Отмечается, что были проверки времени проведения мероприятий, чтобы не допустить нарушения санэпидемиологических требований. Разрешение было предоставлено. Все техническое оборудование сегодня, 8 мая, было пропущено на територияю Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Поэтапный запуск техники на территории музея был связан с разграничением ее объемов.

"Мы обеспокоены тем, что КГГА не попыталось узнать причины последовательного пропуска техники. Ни один из представителей столичной власти не обратился к МКИП чтобы выяснить ход дел, зато выбрали путь публичного скандала. Жаль, что спекуляции происходят даже в такой день, как День памяти и примирения. КГГА в любой ситуации пытается найти виновных. Однако, заявляем: такая попытка провоцирования конфликта никоим образом не помешает проведению мероприятий, которые пройдут по плану и по согласованию МКИП", – подытожили в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в КГГА заявили, что в этом году запланированные торжества впервые в истории столицы могут не состояться из-за запрета со стороны Минкульта. Столичная власть пожаловалась на то, что технику не пропускали на территорию музея.