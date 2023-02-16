Миллионы беженцев в Европе: как Украина может склонить их к возвращению домой

Полномасштабная война заставила миллионы украинцев покинуть Родину и искать более безопасную жизнь за пределами Украины. Однако среди восьми миллионов людей, которые пока остаются за границей, большое количество может не вернуться, что не даст восстановить экономику страны до надлежащего уровня. Поэтому власти должны готовиться к принятию даже нестандартных решений.

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Об этом пишет журналист-обозреватель Денис Стаджи.

Человеческие потери в результате войны России против Украины оценить еще придется – учитываются выехавшие за границу, вывезенные принудительно в РФ, погибшие, люди с инвалидностью и т.д. Для экономики это становится ударом, причем даже большим, чем во время Второй мировой войны.

1 декабря 2022 Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, рассказал, что более 14,5 млн украинцев выехали за границу после 24 февраля. Многие возвращаются – прессслужба польской пограничной службы сообщила, что с начала войны в Польшу въехало более 8 млн человек, а в обратном направлении – более 6,2 млн. Те, кто потерял в Украине дом, работу, кормильца семьи и надежды на лучшее, вероятно, не вернутся в страну после войны. Судьбу принудительно вывезенных в Россию людей спрогнозировать еще труднее.

По разным оценкам, около 8 млн человек не настроены возвращаться в Украину после окончания войны. Поэтому каким бы высокотехнологичным будет будущее восстановление страны, человеческий капитал придется восстанавливать также, ведь без этих миллионов экономика теряет десятки миллиардов долларов. Любая экономическая модель обновления должна включать демографическую ситуацию. К тому же поощрение рождаемости – это длинный путь, и не именно ему будет уделяться значительное внимание.

Большие суммы денег теряет бизнес, не продавший свои товары и услуги. Для него нужно создать соответствующие условия – если вести его будет легче, чем в других странах, больше людей его будет здесь начинать. Тогда будут и рабочие места с хорошей зарплатой, а также возрастет качество жизни. Кроме того, появится накопительная пенсионная система с долгосрочной земельной рентой посредством увеличения к пенсии.

Реализовать все это будет не так легко, как может показаться. Однако можно будет принимать нешаблонные решения, побуждающие украинцев связать себя с родной землей долгосрочной стратегией собственного благосостояния.

К примеру, накопительные пенсионные фонды получат эксклюзивное право на покупку и перепродажу фермерам земель для сельского хозяйства, а также на долгосрочную сдачу земли в аренду. Прибыль поступает на накопительные пенсии тем, кто с помощью этих НПФ инвестирует в украинскую почву на десятки лет.

Украинцы из разных уголков мира могут привязаться к экономике Украины с помощью выгодных инвестиций в государственные инфраструктурные проекты или другие. Однако это должно происходить очень просто.

Другой фактор возвращения людей в страну – это место, куда можно возвращаться. В этом плане нам предстоит решить проблему малых и средних городов, ведь именно они экономически пострадают в результате войны больше всего.

Села, грубо говоря, могут позаботиться о себе самостоятельно. Если у него развитое агропроизводство, то ему не стоит мешать. Города-миллионники являются сами по себе "магнитами", замыкающими на себе внутренние миграционные потоки. Однако основой страны являются города с населением от 10 тыс. до 500 тыс. человек. Экономика Украины основывается на них, они имеют наибольшее количество промысловых предприятий.

Можно выделить пять обязательных пунктов развития небольшого города: жилье, рабочие места, инфраструктура, городская среда, жизненный драйв.

Вкладываться больше средств должно именно в инфраструктуру – без бюджетных денег не обойтись. Это дороги, связь, больницы, образование, энергетика. Местные бюджеты должны наполняться деньгами для локальных задач. Также в малых городах должны прийти деньги для людей. Если они придут даже посредством повышения зарплат бюджетникам и различных социальных выплат, то сами распределятся по экономике города.

Жители Украины вместо выезда за границу смогут переселяться в привлекательные для них работы и жизнь города. Таким образом, они останутся в пределах своей страны и в привычной для них культурной и языковой среде.

Ольга Трофимцева, посол по особым поручениям МИД, а в прошлом – и.о. министра агрополитики Украины, считает, что особое внимание должны уделить городам и регионам, граничащим с РФ. Там даже до 2022 г. были выражены негативные тенденции в демографии. Теперь ситуация становится еще хуже из-за угроз безопасности.

После второй мировой войны в странах, где произошло экономическое чудо, важнейшую роль сыграли улучшение условий развития человеческого капитала (образование, медицина, безопасность) и бизнес-климат. После войны Украине тоже придется проверить это.