Микитася оставили под арестом

Экс-нардепа Максима Микитася, которого подозревают в похищении человека, а также в масштабных коррупционных сделках, связанных с компанией "Укрбуд", оставили под арестом.

Соответствующее решение Апелляционный суд Киева принял в среду, 20 января. Его защита оспаривала решение районного суда о взятии экс-нардепа под стражу по подозрению в организации похищения человека.

Напомним: 31 декабря, суд взял Микитася под стражу. Судья Шевченковского районного суда Киева избрал меру пресечения сроком до 27 февраля 2021 года без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что Максим Микитась якобы дал юристу взятку в 800 тысяч долларов, чтобы тот "организовал" нужное решение в суде. Но адвокат вопрос "не решил". В итоге Микитась "заказал" похищение четырем лицам с целью "выбить долг".

OBOZREVATEL стали известны фамилии похитителей: Чернов Сергей Сергеевич (1980 г.р.), Опанасенко Юрий Васильевич (1974 г.р.), Газиев Али Халанович (1988 г.р.), Вутсаев Алви Мовлиевич (1988 г.р).

2 декабря Максим Микитась вышел из Лукьяновского СИЗО. В пресс-службе НАБУ заявили, что он добровольно возместил в госбюджет Украины 50 миллионов гривен ущерба по делу "Укрбуда". Общая сумма убытков составила 81,64 млн гривен.

Что рассказал "заказанный" чеченцам юрист читайте в материале OBOZREVATEL.

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