Так, друзья — сегодня будет пост на давно мной задуманную и очень интересную тему — разоблачение мифа о какой-то там "особенной доброте" советских людей. Адепты этого мифа любят рассказывать сказки из серии "раньше и трава была зеленее, и вода мокрее" — якобы в СССР все были очень добрыми и отзывчивыми, постоянно улыбались а также были готовы всегда помочь друг другу. Мол, раньше были люди как люди, а теперь даже и сигарету стрельнуть не у кого.

Разумеется — всё это не более чем миф, причём миф достаточно опасный — молодое поколение слушает эти россказни и думает, что СССР был страной каких-то добрых и невероятно хороших людей, а сейчас всё сразу стало плохо, и все стали злыми. И уже только поэтому этот миф надо разоблачить — что я сегодня и сделаю, пишет Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — развенчание мифа об "особой доброте" советского человека.

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Откуда взялся советский человек?

Для того, чтобы понять всю несостоятельность россказней про какую-то там особенную советскую "доброту", давайте сперва ещё раз вспомним, откуда взялся советский человек и какие черты характера стали ему свойственны. После переворота 1917 года к власти пришли большевики, которые вообразили, что они уполномочены творить будущее и то, что социум можно изменить вручную. Это в целом очень опасные идеи — с математической точки зрения в прогнозировании этих процессов учитывается очень мало переменных, и в результате получается всегда не то, что задумывалось — как это произошло и в случае СССР.

Тем не менее, большевики были охвачены этими опасными идеями, и начали перестраивать общество на свой лад. Добрый дедушка Ленин, друг детей прямо заявлял, что все носители старой культуры должны быть уничтожены, для чего большевики в 1920-е годы развернули политику "Большого террора". Великий мелиоратор и языковед продолжил политику доброго вечно живого деда — создав ГУЛАГ, а также завершив формирование системы распределения благ и подачек — отныне хорошо жили только те, кто кормился с руки у советской власти и всячески её обслуживал.

А дальше случилось то, что и должно было случиться — вместо появления "высокоморального советского человека", который воспевался всей советской пропагандой — начал формироваться совсем иной типаж типичного совка. Типичный совок был носителем двойной морали ("одни слова для кухонь, другие для улиц"), был приспособленцем, считал себя вправе обманывать других (раз уж его обманывает государство), лебезил перед власть имущими и старался обзавестись хотя бы небольшой властью над кем-то.

Происходило это кстати вовсе не потому, что проживающие на территории СССР народы были какими-то "не такими" — просто люди были вынуждены адаптироваться к выживанию в новой системе, и общество стало сильно меняться. Никакой особой "доброты" в нём не было, о чём мы подробно поговорим в других разделах поста.

Репрессии и доносы.

Начнём, пожалуй, с ранних лет СССР — в 1930-50-е годы в совке вовсю процветало доносительство. Именно сталинские десятилетия воспитали совершенно особенный типаж советского человека-доносчика — он мог мило вам улыбаться, быть тихим и вежливым соседом по коммуналке или незаметным коллегой в конторе — но он очень пристально следил за вашими словами и действиями, и чуть что — старался донести властям.

Откуда брались доносчики? Сам по себе донос был некой мерой вытеснения тотального страха, которым был пропитан сталинский СССР — "если я сегодня донесу, то власть меня примет за своего, и по крайней мере сегодня я останусь жив". Советские доносчики, поражённые Стокгольмским синдромом, даже начинали ощущать какую-то особую важность и нужность своих доносов, как бы начинали играть с властью на одном поле, примазываясь к команде хищников — "смотрите, я такой же как и вы!".

Другой стороной советского доносительства было материальное вознаграждение — одно время доносчики могли претендовать на имущество того, кого увезли по доносу — по крайней мере, могли желать освобождения его комнаты в коммуналке и претендовать на эту жилплощадь. Можно только догадываться, какие страшные и гадкие вещи люди писали друг на друга в те годы, в частично рассекреченных архивах попадаются доносы вроде "Слесарь Николай С. держит в кухне сливочное масло вместо маргарина и явно живёт на нетрудовые доходы", или "Моя соседка Наталья Н. заявила, что мы тут голодаем, а Сталин сейчас наверное белые булочки кушает — чем сыграла на руку капиталистическим разведкам".

В общем, никакой "особой доброты" у советских людей в те годы не наблюдалось. Это было серое и бедное общество, пронизанное доносительством и взаимным недоверием. Да, можно вспоминать какие-то отдельные хорошие истории, но в целом общество было именно таким — выживали те, кто доносил, а не те, на кого доносили. Напоминаю также, что весь персонал ГУЛАГа, все загрядотряды и НКВД тоже не прилетели с Марса, а были набраны из тех самых "добрых советских людей".

Зависть, квартиры и меховые шапки.

Так, теперь давайте посмотрим, что у нас с советской добротой произошло в более поздние времена. Может быть, с кончиной Сталина всё стало резко лучше? Особенной "доброты" тоже как-то не наблюдалось — с ростом благосостояния росла и зависть друг к другу. Это кстати ещё один миф, что советские люди якобы никому не завидовали — завидовали, ещё как. У Васи трехкомнатная квартира, а у нас двухкомнатная — зависть. Валера купил пылесос, а я не купил — зависть. Валька "достала" путёвку в Болгарию, откуда привезла красивые сапоги, а я не достала и не привезла — зависть, зависть, зависть.

Для получения тех или иных благ "добрые" советские люди не брезговали идти по головам — да, друг на друга уже не писали доносы в НКВД — были другие времена, но "капнуть" на того или иного человека в какое-нибудь местное партийное отделение считалось вполне нормальным. "Обойти" того или иного человека в гонке за жизненными благами считалось даже чем-то достойным и успешным — мол, я понял, как выживать в системе, а Иванов не понял, не "подсуетился", не "достал" — ну и поделом ему.

Именно зависть была зачастую основным двигателем какого-то внутреннего развития — мол, я тоже хочу жить как Петров, который работает в торговле и ездит на "Волге", я тоже хочу сделать партийную карьеру, как Сидоров, и жить в пятикомнатной квартире в ведомственном доме. При этом каждый думал в основном о себе — сделал карьеру и ладно, "не болтай лишнего, а то посадят". Никакой добротой в этом обществе и не пахло.

Страна запрещённых улыбок. Вместо эпилога.

В последнем разделе поста хочется сказать ещё о чисто коммуникационных аспектах советской жизни — из-за тотальной бедности, неустроенности и ограниченности ресурсов большинство советских людей не было не то что добрыми — они часто были попросту озлобленными. Драки и ругань в магазинах, толкотня и хамство в переполненном общественном транспорте, очереди в поликлиниках — всё это никак не способствовало какой-то там "доброте", а способствовало тому, что люди становились озлобленными и агрессивными. Даже на фото советские люди улыбаются крайне редко — обратите в следующий раз на это внимание, когда будете пересматривать подборки советских фото.

В общем, все россказни о какой-то там "особой доброте" советских людей — не более чем миф. По-моему — в наше время люди намного более добрые, отзывчивые и менее агрессивные.

А как считаете вы? Люди были добрее в СССР или добрее сейчас?

Напишите в комментариях, интересно.

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