МИД Украины объявило отбор на должность послов: предложить свою кандидатуру может каждый

Министерство иностранных дел Украины объявило отбор на должность послов в десятках стран. Это беспрецедентный шаг, когда путем открытого механизма МИД позволит любому желающему украинцу предложить свою кандидатуру на должность посла.

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Соответствующая страница уже создана на сайте министерства в разделе "Вакансии". Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

На сегодняшний день Украина большими темпами увеличивает дипломатическое сотрудничество с рядом стран, однако более двух десятков государств до сих пор остаются без официальных представителей Украины. В МИД убеждены, что открытый поиск среди внутренних и внешних кандидатов позволит избежать неприемлемых ситуаций, когда вакансия посла в определенной стране остается незаполненной в течение нескольких лет.

В МИД отметили, что с помощью открытого поиска послов можно расширить горизонты и возможность для достойных кандидатов попробовать себя там, куда раньше можно было попасть только через закрытые институциональные механизмы.

"Я впервые в истории украинской дипломатии открываю дверь, чтобы каждый имел равные возможности попытаться стать сильным менеджером, который сейчас так нужен государству в мире", – отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Сейчас отбор кандидатов сфокусирован на странах Африки, поэтому подача заявок в эти страны автоматически увеличивает шансы. Кроме того, в МИД заверили, что при условии равных профессиональных показателей, предпочтение будет отдано женщинам, потому, что дипломатия была много десятилетий несправедлива по поводу карьерного роста женщин.

В настоящее время вакансии есть в 21 страну Европы, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии.

Напомним, в Киеве возобновило работу посольство Израиля. Оно было закрыто почти год из-за начала полномасштабного вторжения России.

Ранее сообщалось, что послом Украины в Болгарии назначили гештальт-терапевта Олесю Илащук. У нее нет ни дипломатического опыта, ни опыта работы на государственных должностях, поэтому в обществе разгорелся скандал.

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