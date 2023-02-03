''Ми з України!'' В НСЖУ подготовили спецвыпуск лучших журналистских материалов военных времен

Национальный союз журналистов Украины объявил победителей и лауреатов творческого конкурса "Информационная передовая-2022" и вручил награды. Также в Союзе подготовили спецвыпуск издания "Ми з України!", в котором собрала лучшие материалы победителей конкурса.

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Об этом сообщили в НСЖУ. Над подготовкой спецвыпуска работала редакторская группа газеты "Новый день" из уволенного Херсона – Анатолий Жупина, Людмила Жупина и Оксана Павленко. Мир увидел 20 тысяч экземпляров издания.

Это уже третий спецвыпуск инициированного НСЖУ проекта объединенных журналистов нашей страны "Ми з України!", призванный показать высокий уровень отечественной профессиональной журналистики во время войны. Спецвыпуск подготовлен в сотрудничестве НСЖУ с ПБФ "Журналистская инициатива". Распространяется газета через волонтерские центры и редакции СМИ по всей Украине.

"У каждого из нас сейчас своя передовая – информационная. Сейчас запрос на информацию огромен, и можно сказать, что слово журналиста теперь – на вес золота. Правдивую, точную, своевременную информацию украинские медийщики противопоставляют лживой российской пропаганде, ориентированной как на их внутреннюю, так и на внутреннюю. и на мировую аудиторию. Приоритет Национального союза журналистов Украины - объединять усилия медийщиков в создании таких условий, чтобы информация, распространяемая украинскими СМИ, была объективной и оперативной", – отметил в обращении к читателям председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

На страницах газеты – лишь небольшая часть лучших публикаций журналистов из разных медиа. Это именно те работы, которые признаны победителями и финалистами творческого конкурса Национального союза журналистов Украины "Информационная передовая-2022". Некоторые представлены сокращенно.

Среди материалов номера – рассказ о черниговской журналистке Алине Клименко, которая первой рассказала о расстреле людей в очереди за хлебом ; перепечатка из польского издания "Niezależna" статьи об украинском бизнесе в Польше ; рассказ 27-летнего мариупольского врача Андрея Сербина ; история врача скорой помощи, ставшего военным; журналистский портрет херсонской волонтерки Ирины Салиховой ; заметка 4-классницы Ангелины Даценко о войне ; рассказ о мариупольце, проведшем 65 дней в оккупированном городе ; статья об опыте защиты жительниц Косово, пострадавших от насилия во время войны ; история принцессы-воина из Верховины ; рассказ о двух подругах, обустроивших для переселенцев 50 сельских домов; репортаж о том, как в Эстонии учат украинских школьников, история военного капеллана Михаила Шевчука …

НСЖУ провел конкурс при организационной поддержке партнеров – благотворителей из Киева и Японии.

"Результаты конкурса наглядно показали: журналисты достойно работают на информационной передовой, соблюдают высокие стандарты своей профессии и доносят миру правду об Украине", – подчеркнул Сергей Томиленко.