Международная правозащитная организация CRD призвала немедленно освободить всех заключенных крымскотатарских журналистов

После оккупации Россией украинского Крыма на полуострове систематически преследуют журналистов, правозащитников и общественных активистов. Крымские татары, являющиеся коренными жителями полуострова, часто становятся мишенью, поскольку многие из них открыто выступают против российской оккупации. Авторитетная международная правозащитная организация CRD со штаб-квартирой в Стокгольме призвала к немедленному освобождению всех заключенных крымскотатарских журналистов.

О солидарности с преследуемыми Россией в Крыму правозащитниками и журналистами говорится в обзоре "Защита прав человека в Крыму", опубликованном на сайте CRD в среду, 9 февраля.

Во времена Советского Союза крымские татары были принудительно депортированы с их прародины – Крыма. Сегодня на оккупированном полуострове эта община снова систематически преследуется российскими властями. Правозащитники, критики режима и журналисты были первыми мишенями оккупационных властей, и многим из них пришлось уехать. В отсутствие независимых СМИ их заменили обычные люди – учителя, предприниматели, экскурсоводы.

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"За последние несколько лет десятки журналистов были вынуждены покинуть Крым. Некоторым журналистам власти запретили въезд на срок от 10 до 34 лет. Другие были запуганы и поставлены перед трудным выбором – безопасность жизни или профессия. Я убеждена, что достоверная и правдивая информация является Ахиллесовой пятой режима, который силой установил свой контроль в Крыму", – отмечает крымская правозащитница и журналистка Лутфие Зудиева.

Десять гражданских журналистов заключены в тюрьму

Большинство оставшихся в Крыму журналистов являются "гражданскими журналистами", которые ведут прямые онлайн-трансляции, как правило, в Facebook или других социальных сетях и предоставляют важную информацию из оккупированного региона. Они обычно не обучены как профессиональные журналисты, но на свои телефоны снимают и фиксируют нарушения прав. Часто эти журналисты являются единственными надежными источниками информации из региона. Почти все гражданские журналисты принадлежат к общественному движению "Крымская Солидарность", созданному в 2016 году родственниками арестованных крымских татар, адвокатами и активистами как неформальная правозащитная организация для защиты жертв политических репрессий.

По словам главы Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергея Томиленко, "гражданские журналисты – это обычные люди, которые пришли в медиа-сферу не из любопытства и увлечения цифровыми гаджетами, а с желанием бороться с несправедливостью".

В Крыму задержаны 10 крымскотатарских гражданских журналистов – большинству из них предъявлены фальшивые обвинения в терроризме и экстремизме с приговором в 20 и более лет в тюрьме. Заключены также два украинских профессиональных журналиста – фрилансер "Радио Свобода" Владислав Есипенко и Алексей Бессарабов.

Усиление роли гражданских журналистов

Для усиления роли гражданских журналистов и улучшения освещения украинскими СМИ жизни в оккупированном Крыму, Национальный союз журналистов Украины недавно осуществил образовательный проект "В фокусе – Крым", состоявший из десяти обучающих онлайн-вебинаров с известными журналистами, правозащитниками, экспертами по реалиям жизни и деятельности СМИ на полуострове. В нем приняли участие более 1400 – представители национальных и региональных СМИ, студенты и преподаватели 26 факультетов журналистики. По итогам онлайн-курса его участники получили рекомендации и материалы, которые могут использовать в собственных наработках по Крыму.

"Мы должны объединить усилия и усилить присутствие темы временно оккупированного Крыма в информационном пространстве.Это история солидарности: благодаря огласке, постоянному освещению и донесению до международного сообщества фактов заключения украинских журналистов Николая Семены, Романа Сущенко, Станислава Асеева, они были освобождены с мест лишения свободы. Поэтому сейчас важно говорить о заключенных крымскотатарских журналистах, чтобы общество не забыло о них", – утверждает глава НСЖУ Сергей Томиленко.

В рамках проекта прошли акции солидарности – журналисты, студенты и преподаватели из всех регионов Украины писали пожелания, передаваемые семьям заключенных.

"Невозможно объяснить мои чувства, когда НСЖУ направила слова поддержки от более чем 400 журналистов и студентов со всей Украины. Я показывала и читала их родственникам арестантов – гражданских журналистов, а также адвокатам. Теперь им важно знать, что их боль раздается в сердцах других людей. Что за них борются не только близкие родственники, но совсем незнакомые люди. Курс НСЖУ для журналистов более чем востребован. Нам нужны новые силы. Нельзя допустить, чтобы над нашим полуостровом упал железный занавес, а репрессии над людьми в этой темноте еще больше усилились", – говорит правозащитница и журналистка из Крыма Лутфия Зудиева.

В Киеве Союз также организовала фотовыставку "Гражданские журналисты важны!", во время открытия которой жены нескольких заключенных гражданских журналистов рассказали о судьбах своих мужей, один из которых приговорен к 14 годам лишения свободы.

НСЖУ вместе с Европейской федерацией журналистов также инициировало заявление, требуя от России немедленно освободить всех заключенных крымских гражданских журналистов.

Правозащитная организация CRD ("Защитники гражданских прав") продолжают следить за ситуацией с правозащитниками в регионе и поддерживают призыв освободить всех заключенных гражданских журналистов в Крыму.

Вот полный перечень заключенных крымскотатарских гражданских журналистов:

Амет Сулейманов, Марлен Асанов, Осман Арифмеметов, Рэмзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Рустем Шейхалиев, Сейран Салиев, Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Асан Ахтемов.