'Метинвест' выделил 9 млн на психологическое восстановление пострадавших от войны детей

Гуманитарная инициатива Группы Метинвест "Спасаем жизнь" ввела новую программу психологической реабилитации детей, пострадавших в результате войны - Strong Generation Camp - Будущее. Метинвест при поддержке доноров направляет на восстановление детей почти 9 млн грн.

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Об этом сообщают на сайте компании.

Более 400 детей пройдут программу обновления в одном из лучших оздоровительных центров Карпат. Участниками программы станут дети мобилизованных в ВСУ работников Метинвеста, сотрудников - вынужденных переселенцев со всех украинских предприятий компании, а также дети, потерявшие близких на войне.

На старте программы этим летом планируется три заезда продолжительностью по две недели каждый. Первый заезд начнется в конце июня. Детей ждет оздоровительная программа, а также индивидуальная и групповая работа с психологами, тренинги и арттерапия. Развлекательная часть содержит игры, квесты, мастер-классы, экскурсии к озерам, горам и водопадам, спортивные игры и многое другое.

В течение всей программы детских психологов будут консультировать и сопровождать специалисты Ассоциации психологов Украины.

"Спасаем жизнь" использует разнообразные подходы к восстановлению ментального здоровья украинцев, которые получили травмы войны. Инициатива совместно с Глобальным договором ООН в Украине создает Центры психологической реабилитации и поддержки пострадавшим мирным жителям. Наша новая программа направлена на психологическую поддержку детей, которые из-за войны потеряли родителей, покинули дома или пережили другие травматические события. Надеюсь, сила украинских Карпат и забота специалистов помогут детям справиться с травмами и вернуть способность радоваться жизни", - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с коллективом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Напомним, инициативу "Спасаем жизнь" создала Группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За 15 месяцев полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек в 70 территориальных общинах. Украинцы получили около 4200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы — медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 250 тысяч евро.

Кроме того, проект развивает направление помощи украинцам, которые в результате потеряли конечности: сейчас процедуру протезирования и лечения на разных стадиях проходят 48 человек, из них 13 уже получили протезы стоимостью до 30 тысяч евро.