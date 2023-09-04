'Метинвест' спроектировал для Мариуполя 'Стальной квартал', где смогут жить 10 тысяч человек

Группа "Метинвест" разработала и передала Мариупольскому городскому совету, который сейчас работает удаленно, комплексный проект жилого квартала, рассчитанный примерно на 10 тыс. жителей. Разработка такого проекта уже сейчас позволит сэкономить время на проектирование после победы.

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Об этом написало издание "Экономическая правда".

Жилье по такой технологии строят в Великобритании, США, Таиланде и других странах. Ранее в Украине такая технология была использована для строительства инфраструктурных объектов – мостов, промышленных сооружений. Первый жилой 8-этажный дом со стальным каркасом начали возводить в Мариуполе, но не успели завершить из-за войны.

"Метинвест" взял большой участок и разработал комплексное видение металлического строительства жилья в Мариуполе. Это участок, на котором россияне разрушили все, а затем заметали следы и снесли все постройки. То есть сейчас она свободна. Мы можем проектировать уже сейчас, а когда город будет уволен – привязывать проект к ландшафту. Это очень сокращает время", – объясняет заместитель городского головы Мариуполя Сергей Захаров.

По его словам, основным преимуществом стального строительства есть скорость строительства, что будет важно после деоккупации города. Применение стали в фундаменте здания, на которое приходится до 15% сметы проекта, снижает общую стоимость проекта на 2-3%.

Всего в компании "Метинвест" Рината Ахметова в рамках проекта "Стальная мечта" разработали проекты 13 типов зданий из стали, среди которых жилая застройка высотой от 1 до 8 этажей, объекты социальной инфраструктуры (школа, детсад, амбулатория) и сопутствующая инфраструктура ( паркинг, спорткомплекс и подземное укрытие). Концепция подразумевает более 200 готовых проектов зданий на основе трех предварительно изготовленных элементов из металла: каркаса, модуля и платформы. Готовые проекты построек можно использовать и в других общинах. При этом их адаптация обойдется примерно вдвое дешевле разработки нового проекта с нуля.

"Запрос сейчас велик, потому что типовые проекты являются комплексными, имеют сметы и графики реализации. Мы предоставляем это общинам бесплатно. От момента получения проекта и до фактического начала строительства, проходит в среднем 4-6 месяцев. Громадам нужно сделать адаптацию проекта, разрешительную документацию и другие процедуры. По желанию можно изменить фасад зданий, цветовую гамму для того, чтобы здания вписывались в общую архитектуру", – объясняет Татьяна Скрипка, руководитель проектного офиса строительного сектора "Метинвест-СМЦ".

Напомним, восстановление Украины после войны обойдется в сотни миллиардов долларов и займет более десяти лет. Только по итогам первого года войны Всемирный банк подсчитал, что на восстановление и реконструкцию нужно не менее 411 миллиардов долларов. Война продолжается и эта цифра увеличивается с каждым днем.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, частный капитал должен сыграть ключевую роль в восстановлении Украины. В глобальном смысле, по ее ожиданиям, восстановление должно происходить на 80% за счет частных инвестиций.